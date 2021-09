Elon Musk annonce que le service Internet Starlink quittera la phase bêta en octobre

Le service Internet Starlink est prévu pour être vendu directement aux consommateurs des zones rurales du monde entier, entre autres clients, et il annonce des vitesses de téléchargement de 100 Mb/s et de 20 Mb/s.

Le système Starlink prévoit une constellation de près de 12 000 satellites en orbite terrestre basse qui diffuseront en continu un service Internet à large bande . Un terminal coûte 499 dollars et le service est facturé 99 dollars par mois. Il a ouvert son test bêta public en octobre 2020, et Musk a déclaré en août que SpaceX avait expédié 100 000 terminaux Starlink, qui comprend une antenne parabolique et un routeur Wi-Fi, à des utilisateurs dans 14 pays.

C’est deux mois plus tard que la date donné par Musk au mois d’août lors du Mobile World Congress, où il avait également déclaré qu’il s’attendait à ce que le service compte « peut-être plus de 500 000 utilisateurs dans les 12 mois ».