Le démontage iFixit des Galaxy Buds 2 laisse entrevoir des difficultés

by

by

On s’attend désormais à ce que presque tous les smartphones, en particulier les modèles haut de gamme, ne soient pas conçus pour être faciles à réparer. Ils peuvent être conçus pour survivre à quelques accidents, mais leur réparation par des mains non qualifiées n’a jamais été une priorité. Cette pratique s’est répercutée sur les plus petits accessoires qui sont souvent trop faciles à perdre ou trop faciles à casser.

Les nouveaux Galaxy Buds 2 de Samsung ne font pas exception à cette « règle », et pourraient même laisser présager des changements moins favorables à l’avenir, du moins comme le souligne iFixit.

Les écouteurs ne sont pas exactement les accessoires les plus résistants, même s’ils sont souvent conçus pour résister à l’eau et à la sueur. Ils n’ont pas beaucoup de composants matériels à l’intérieur, mais ceux qu’ils ont ne sont souvent pas aussi faciles à retirer et à remplacer. iFixit a déjà fait l’éloge de la gamme Galaxy Buds de Samsung pour leur réparabilité, mais il semble que la société prenne un mauvais virage à ses yeux.

Pour être juste, les Galaxy Buds 2 étaient en fait très faciles à ouvrir, bien que vous deviez déformer la coque dans le processus. La coque rose intérieure qui loge tous les composants s’enlève facilement, mais les batteries sont soudées aux connecteurs, contrairement aux modèles antérieurs au Galaxy Buds+ de l’année dernière.

Elles ne sont pas vraiment un gros problème pour les experts comme iFixit, mais les réparations bricolées pourraient avoir des problèmes avec cette pièce commune.

La bonne nouvelle du boîtier de charge

La grâce salvatrice des Galaxy Buds 2 est l’étui de charge, qui est beaucoup plus facile à ouvrir et dispose même d’une batterie modulaire. Cette batterie a moins de chances de tomber en panne ou de mourir plus tôt que les batteries des Buds, mais il est tout de même rassurant de voir à quel point il est facile de la remplacer le moment venu.

iFixit donne au Galaxy Buds 2 une note de 5 sur 10 en matière de réparations. Bien qu’il ne s’agisse pas des écouteurs les plus difficiles à démonter, Samsung semble s’engager sur une voie qui pourrait se terminer comme celle-là dans un avenir très proche. Cela dit, la facilité de démontage des Galaxy Buds 2 a peut-être été obtenue au prix d’un IPX2 inférieur à celui des autres écouteurs du marché.