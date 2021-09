Asus dévoile de nouveaux ordinateurs portables ProArt, Vivobook et Zenbook avec des écrans OLED

Lors de son événement de lancement virtuel « Create The Uncreated », Asus a élargi sa gamme d’ordinateurs portables axés sur les créateurs en lançant la nouvelle série ProArt Studiobook 16, les Vivobook 14X et Vivobook 16X, ainsi que les nouveaux Zenbook.

Comme le géant taïwanais vise les créateurs de contenu, chacun des ordinateurs portables Asus dévoilés aujourd’hui comprend des écrans OLED. Ces écrans sont associés aux derniers processeurs Intel 11e génération et Ryzen Series 5000 et aux GPU NVIDIA RTX Series 30 afin d’offrir les performances nécessaires à une création de contenu sans faille.

Ceci étant dit, ne perdons pas plus de temps et jetons un coup d’œil aux spécifications de tous les nouveaux ordinateurs portables Asus centrés sur le créateur lancés cette semaine.

Asus ProArt Studiobook 16 et Studiobook Pro 16

Tout d’abord, nous avons les Asus ProArt Studiobook 16 et Pro 16, qui ont été conçus spécifiquement pour les créateurs. Tous deux sont dotés d’un écran OLED HDR 4K de 16 pouces avec un format 16:10 et une résolution de 3 840 x 2 460 pixels. La dalle bénéficie également d’une gamme de couleurs DCI-P3 à 100 %, d’un Delta E < 2, d’une luminosité de pointe pouvant atteindre 550 nits et de certifications validées par Pantone et Calman.

Sous le capot, Asus a pris soin des fans des deux camps Intel et AMD. La série ProArt Studiobook 16 est équipée de processeurs Intel et Ryzen 5000 et de GPU NVIDIA. Cependant, il y a quelques différences entre la variante standard et la variante Pro. Alors que la version standard prend en charge les processeurs Intel Core i9-11900H ou Ryzen 9 5900HX de 11e génération et les GPU GeForce RTX 3070, la version Pro comprend un processeur de station de travail Intel Xeon de 3e génération et un GPU NVIDIA RTX A5000.

Les composants internes sont couplés par la solution thermique Asus IceCool Pro, qui fonctionne jusqu’à 110 W en mode normal et jusqu’à 140 W en mode performance. Cependant, le point fort de la série ProArt Studiobook 16 sera le DialPad physique. Asus s’est associé à Adobe pour permettre aux créateurs de contrôler plus facilement certaines fonctions dans Photoshop, After Effects ou Premiere Pro à l’aide de la molette.

Asus propose également jusqu’à 64 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz et 4 SSD PCIe 3.0 ou PCIe 4.0 sous le capot. En ce qui concerne les options de connectivité, les ProArt Studiobook 16 et Pro 16 comprennent 2 ports USB-C 3.2 Gen 2, 1 port Thunderbolt 4, un port HDMI 2.1, 2 ports USB-A 3.2 Gen 2 et un lecteur de cartes SD Express 7.0 (très utile pour les créateurs). De plus, l’ordinateur portable est équipé de haut-parleurs de fond de panier réglés par Harmon Kardon et d’un support DTS.

Une myriade de périphériques

Parallèlement à la gamme ProArt Studiobook 16, Asus a dévoilé une myriade de périphériques, dont un écran OLED, une souris ProArt et bien d’autres encore. La souris ProArt MD300 est la première souris de la société à inclure la prise en charge de Dial. Elle est également dotée d’un capteur laser pouvant atteindre 4 200 ppp, d’une fréquence d’interrogation de 1 000 Hz et d’une molette de défilement latérale, entre autres.

Le ProArt Display PA32DC, quant à lui, est doté d’une dalle OLED 4K de 31,5 pouces avec une résolution de 3 840 x 2 160 pixels, un temps de réponse de 0,1 ms et une gamme de couleurs DCI-P3 et Adobe RGB de 99 %. Le moniteur est également doté de la prise en charge du HDR, d’un rapport de contraste de 1 000 000 : 1 et d’une fonction d’étalonnage automatique des couleurs.

Les prix débutent à 2 599 euros pour le ProArt Studiobook 16 et à partir de 3 299 euros pour le ProArt Studiobook 16 Pro.

Asus Vivobook Pro 14X/16X et Vivobook 14/15

Asus a également lancé les Vivobook Pro 14X et 16X avec des panneaux OLED jusqu’à une résolution 4K, un Asus DialPad virtuel sur le trackpad pour faciliter les modifications précises par les créateurs, et les deux options Intel/AMD. Comme leur nom l’indique, les Vivobook 14X et 16X comprennent des panneaux OLED HDR 4K de 14 et 16 pouces avec un format d’image 16:10, une gamme de couleurs 100 % DCI-P3, jusqu’à 600 nits de luminosité maximale et des bords fins. La société affirme offrir le premier écran OLED 16:10 4K de 16 pouces au monde avec le Vivobook Pro X16.

Les deux modèles Vivobook Pro sont assez légers, la variante de 14 pouces ne pesant que 1,45 kg. Ces ordinateurs portables sont dotés d’un design épuré et d’un clavier bicolore avec une touche Esc orange vif. Le clavier est rétroéclairé et la course des touches est de 1,35 mm.

Les Vivobook Pro X14 et X16 sont équipés de processeurs Intel Core Series H de 11e génération et AMD Ryzen 5000 Series H et d’une carte graphique GeForce RTX 3050Ti sous le capot. Vous disposez également d’une mémoire vive de 32 Go, d’un espace de stockage de 1 To et d’une batterie de 96 Wh pour soutenir vos efforts créatifs lorsque vous êtes en déplacement.

D’autre part, les ordinateurs portables Vivobook 14/15 standard sont équipés d’écrans OLED 2,8 K avec un ratio hauteur/largeur de 16:10 et une résolution maximale de 2 880 x 1 800 pixels. Sous le capot, ces ordinateurs portables disposent également de la Series H de 11e génération de Intel, et de la Series H de Ryzen 5000 avec une GPU GeForce RTX 3050. Le reste des spécifications est à peu près le même que celui des variantes Pro. Ces deux variantes ne disposent pas du DialPad virtuel d’Asus et sont plutôt équipées du NumPad virtuel.

Asus Zenbook 14X et Zenbook 14 Flip OLED

Outre les gammes ProArt Studiobook et Vivobook, Asus a également lancé le Zenbook 14X et le Zenbook 14 Flip pour offrir aux utilisateurs un plus grand choix de machines de création puissantes, mais portables. Ces deux ordinateurs portables sont équipés d’écrans OLED HDR de 14 pouces avec un ratio 16:10 et des bords fins, de processeurs Intel Series H de 11e génération et Ryzen 5000 Series H, et plus encore. Les caractéristiques innovantes d’Asus, comme le ScreenPad et la charnière Ergolift, ont été utilisées dans ces modèles.

Le ZenBook 14X avec le processeur AMD sera proposé à partir de 1399 euros, tandis que la version Intel passera à 1499 euros. Le ZenBook 14 Flip débute quant à lui 1499 euros en version AMD et 1599 euros pour la version Intel.