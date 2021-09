Les machines virtuelles Windows 11 exigent désormais un TPM 2.0 par défaut

« Cette version inclut un changement qui aligne l’application de la configuration requise de Windows 11 sur les machines virtuelles (VM) pour qu’elle soit la même que pour les PC physiques. Les machines virtuelles créées précédemment et exécutant des versions Insider Preview peuvent ne pas être mises à jour vers les dernières versions preview. Dans Hyper-V, les VM doivent être créées en tant que VM de génération 2. Pour plus de détails sur la configuration requise pour Windows 11 — voir cet article de blog ici », a expliqué Microsoft dans une annonce.

Les plus récentes versions de Windows 11 disponibles pour les utilisateurs dans les canaux Dev et Beta commencent à appliquer le TPM 2.0 même sur les machines virtuelles , ce qui les met en conformité avec les appareils exécutant le système d’exploitation.

De nombreuses personnes essaient Windows 11 dans des machines virtuelles, et ce pour une très bonne raison. En installant les dernières versions previews dans une machine virtuelle et non directement sur un système autonome, ils peuvent ainsi être informés de tous les changements sur lesquels Microsoft travaille, sans laisser les potentiels bugs ou les problèmes de stabilité affecter les performances de leurs appareils.