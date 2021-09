Le Pixel 6 Pro pourrait enfin prendre en charge des vitesses de charge plus rapides

Malgré toute l’agitation autour des technologies de charge rapide qui provient de Chine, les plus grands noms de ce marché semblent se tenir à l’écart de cette course effréné, presque insouciants de la lenteur de leurs smartphones phares dans ce marché. Samsung oscille entre 45 W et 25 W, le nouvel iPhone 13 plafonne toujours à 20 W, et les smartphones Pixel de Google n’ont pas dépassé 18 W depuis leur création.

Toutefois, XDA Developers a maintenant corroboré un rapport du mois d’août selon lequel la gamme de smartphones Pixel 6 pourrait prendre en charge une charge filaire de 33 W. Selon la source, au moins un modèle Pixel 6 Pro offrira une charge plus rapide que les smartphones Pixel de la génération précédente, dont aucun n’est allé plus loin que 18 W.

Apparemment, l’organisme de réglementation des télécommunications de Taïwan, la National Communications Commission (NCC), a donné son feu vert au Pixel 6 Pro et les documents qui l’accompagne révèlent qu’il prendra en charge ces vitesses de charge : 5V/3A (15 W), 9V/2A (18 W), 9V/3A (27 W) et 11V/3A (33 W). Bien qu’un seul modèle Pixel 6 Pro ait été certifié par la CCN, il est peu probable qu’une seule variante prenne en charge la charge de 33 W. Google a déjà laissé entendre que le chargeur sera vendu séparément.

Les technologies de charge plus rapides sont les tentatives de l’industrie pour compenser le manque d’innovation dans les batteries elles-mêmes. Nous utilisons toujours à peu près les mêmes produits chimiques volatils depuis les tout premiers téléphones portables, mais ils sont protégés par de meilleurs circuits et des logiciels plus intelligents. La technologie de charge rapide tente simplement de fournir plus de puissance à ces batteries de la manière la plus sûre possible.

Alors que certains peuvent considérer 33 W comme inadéquats pour un smartphone qui semble avoir une batterie de 5 000 mAh, en particulier par rapport aux smartphones Android chinois, gardez à l’esprit que des vitesses de charge plus élevées pourraient être préjudiciables à la santé de la batterie à long terme. C’est peut-être la raison pour laquelle des fabricants comme Apple, Samsung et Google ont essayé de rester à l’écart de cette tendance. Et quand ils le font, ils ne plongent pas la tête la première.

Un nouveau Pixel Stand

Google pourrait également sortir un nouveau support Pixel Stand pour ses flagships de 2021 qui offrira une recharge sans fil de 23 W.

La société de Mountain View nous a dit pas mal de choses sur le duo de smartphones Pixel 6 et communique actuellement de manière agressive la série, avant leur annonce le 19 octobre — une date qui n’a pas encore été confirmée. Pour commencer, ils vont se vanter du processeur maison Tensor, qui semble expérimental. Les smartphones bénéficieront également d’un lifting et logeront de nouveaux capteurs photo. Quelques rapports ont également indiqué qu’ils seront pris en charge par Google pendant 5 ans. Le prix reste un mystère.