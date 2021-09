Le Surface Duo 2 reçoit l’approbation de la FCC, et est attendu le 22 septembre

Selon les dernières informations, la Surface Duo de nouvelle génération prendra en charge les principales bandes LTE et 5G, disposera d’une connectivité 5G mmWave et du Wi-Fi 6.

En conséquence, Microsoft a déjà dû enregistrer l’appareil auprès de la FCC. Il y apparaît maintenant comme un « Microsoft Portable Device ». La description indique clairement qu’il s’agit de la Surface Duo 2. Elle indique notamment que l’appareil prend en charge « deux configurations » dans lesquelles un écran est ouvert et un autre est fermé . « Les deux configurations ont été testées », indique le document. Les rapports de la FCC et les captures d’écran confirment également qu’il s’agit d’un appareil à double écran, qui possède une caméra à l’avant et une autre à l’arrière.

C’est ce que rapporte WindowsLatest, en montrant les données révélées par les documents de la FCC qui ont été divulgués. Selon les rumeurs, le smartphone pliable Android de nouvelle génération de Microsoft, le Surface Duo 2, sera dévoilé le 22 septembre , en même temps que la Surface Pro 8 , la nouvelle Surface Pro X, le Surface Go 3 , le successeur du Surface Book/Laptop et peut-être un ou deux autres nouveaux produits.