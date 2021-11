Le démontage par iFixit du MacBook Pro 2021 révèle un remplacement plus facile de la batterie

Il est bon de voir Apple faire enfin quelques pas en arrière. Les derniers modèles MacBook Pro de la société se débarrassent de la Touch Bar, se dotent des prises HDMI et carte SD, et font même revivre la recharge MagSafe. Mais les changements ne sont pas seulement superficiels. Comme le révèle le démontage d’iFixit, Apple a apporté des modifications internes au design du MacBook Pro qui font écho au passé (et, espérons-le, indiquent les futures tendances).

Le guide de réparation technique en ligne et le revendeur de pièces iFixit ont publié leur dernier démontage du nouveau MacBook Pro 2021 et révèlent au moins une petite victoire pour la réparabilité : la possibilité de remplacer les modules de batterie.

Les modules de batterie des nouveaux MacBook Pro, comme de nombreux appareils mobiles, sont désormais fixés par des bandes adhésives avec des tirettes. Il est ainsi plus facile de les retirer, à condition qu’aucune des languettes ne se déchire en tirant. Le trackpad doit également être retiré avec précaution pour atteindre les autres tirettes.

Les batteries des MacBook Pro avaient auparavant leur propre cadre ou coque, ce qui les rendait plus faciles à installer ou à retirer à l’aide de vis ou de languettes de verrouillage. À partir de 2012, Apple a voulu rendre les ordinateurs portables plus fins, et les structures des batteries ont donc été supprimées pour gagner de l’espace. Le plus gros problème avec les modèles MacBook Pro des années 2012-2020 était qu’Apple utilisait de la colle pour fusionner de manière quasi permanente la batterie avec le capot supérieur de l’ordinateur portable.

Les ports HDMI et de carte SD sont fixés à la carte logique, mais le reste des ports sont modulaires, bien que vous deviez retirer toute la carte logique pour les remplacer. Les ventilateurs et les haut-parleurs doivent également être retirés de la carte logique avant de pouvoir être remplacés.

Attention à l’écran

Les seuls véritables problèmes qui subsistent sont que le remplacement de l’écran entraînerait la perte de la fonction True Tone et que le remplacement du Touch ID entraînerait la perte de sa principale fonction. Alors que la non-réparation du Touch ID dans les iPhone avait un sens pour des raisons de sécurité, il est intéressant de voir qu’il n’y a pas de nouveau développement sur la réparabilité ici puisque le nouveau clavier sans fil Touch ID d’Apple peut être associé à différents ordinateurs M1.

Vous pouvez regarder la vidéo complète du démontage d’iFixit ici. Voici la partie la plus folle : les nouveaux modèles MacBook Pro ont obtenu un score de réparabilité quelque peu respectable par iFixit. Je ne vais pas vous spoiler, alors allez-y et lisez (ou regardez) le démontage d’iFixit pour voir ce qu’ils en pensent.