Home Assistant Amber, basé sur un Raspberry Pi, pourrait servir de hub connecté

Home Assistant est un logiciel gratuit et open source pour la domotique qui vous permet de contrôler et d’interagir avec des gadgets de la maison connectée. Cette intelligente, puissante, mais épineuse plateforme de domotique se rapproche enfin du grand public. Vous pouvez installer le logiciel sur un ordinateur monocarte ou dans une machine virtuelle sur un PC Windows, Mac ou Linux.

En tant que projet open source (avec plus de 8 000 contributeurs sur GitHub rien que cette année), les capacités de Home Assistant sont littéralement infinies. Cependant, elles nécessitent une courbe d’apprentissage plus raide que la plupart des gens ne sont prêts à supporter. Préparez-vous à coder un peu pour que vos lumières s’allument. Cette plateforme vieille de 8 ans est incroyablement puissante et peut faire plus que ce que la plupart des options grand public offrent actuellement. Les automatismes standard pour baisser votre thermostat et verrouiller vos portes la nuit sont présents, mais elle peut également suivre la consommation d’énergie, la production d’énergie (si vous avez de l’énergie solaire ou autre), et offrir un score de durabilité pour votre maison pour vous aider à rester sur la bonne voie.

Mais, il y aura bientôt une autre option : l’équipe de Home Assistant mène une campagne de crowdfunding pour un hub de maison connectée personnalisable, appelé Home Assistant Amber. Il est en précommande sur Crowd Supply et devrait être livré fin juin 2022.

Home Assistant Amber est alimenté par un Raspberry Pi Compute Module 4, qui se connecte à une carte mère dotée d’un emplacement d’extension M.2 pouvant être utilisé pour le stockage, une carte accélérateur d’IA ou d’autres ajouts.

La carte dispose également d’un module Zigbee pour communiquer avec vos appareils de la maison connectée, et elle est compatible avec la future norme Matter pour les maisons connectées. Parmi les autres caractéristiques, citons deux ports USB 2.0 Type-A, un port USB 2.0 Type-C, une prise audio 3,5 mm et un port Gigabit Ethernet avec une prise en charge du PoE (Power over Ethernet), qui vous permet d’alimenter l’appareil et de le connecter à votre réseau personnel avec un seul câble Ethernet.

Vous pouvez également utiliser une prise d’alimentation CC pour connecter une alimentation 12V/2A.

Plusieurs modèles proposés

Il y a également une horloge en temps réel avec une pile CR2032 de secours, des voyants d’état rouges, verts et jaunes, un bouton-poussoir rouge qui peut effectuer une réinitialisation d’usine, et un bouton bleu qui fera… autre chose. Les développeurs travaillent encore sur ce point. Le Home Assistant Amber sera disponible avec un dissipateur thermique personnalisé conçu pour le système et un boîtier en plastique transparent.

Une promesse de don de 149 dollars permettra de réserver un kit complet avec la carte, le boîtier, et un Raspberry Pi CM4 avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage eMMC.

Vous pouvez également payer 99 dollars pour un kit Amber livré sans le PI Compute Module si vous en avez déjà un et/ou si vous souhaitez choisir votre propre version (Raspberry Pi propose des modèles avec jusqu’à 8 Go de RAM et 32 Go de stockage).

Un délai assez long…

Pour résumer, vous pouvez choisir votre propre configuration de mémoire et de stockage, utiliser l’emplacement M.2 pour ajouter du matériel et utiliser le logiciel open source Home Assistant pour vous connecter à un large éventail de périphériques et de services, définir vos propres routines, surveiller les informations sur vos périphériques, etc.

Cela dit, le délai d’exécution de ce projet de crowdfunding est assez long : si vous passez commande aujourd’hui, vous ne recevrez probablement rien avant l’été prochain au moins. Et ce, uniquement si tout se passe comme prévu et à condition que l’objectif de financement de 140 000 dollars soit atteint (47 % de cet objectif au moment de la rédaction de cet article).

Les développeurs reconnaissent que la pénurie mondiale de puces électroniques peut avoir un impact sur leur capacité de livraison. Mais ils ont déjà commandé et payé suffisamment de composants pour fabriquer environ 4 500 appareils (2 000 kits Amber avec une alimentation électrique, 2 000 avec PoE et 400 kits complets).