Le Galaxy S22 Ultra montre que Samsung ne rattrapera pas son retard sur la charge

Sur le marché des smartphones Android, la vitesse de charge est l’une des principales caractéristiques que les entreprises utilisent pour différencier leurs appareils de la concurrence. L’époque où vous deviez brancher votre appareil pendant des heures pour le mettre sous tension est révolue. Aujourd’hui, les meilleurs appareils passent de l’état vide à l’état plein en moins de 30 minutes, voire moins de 20 minutes.

Samsung a fait de grands progrès sur le marché des smartphones, mais il y a une technologie en particulier où elle semble être coincée. Alors que le reste de ses concurrents se sont surpassés en matière de recharge, même les fleurons de Samsung n’ont pas considérablement progressé. Elle a fait un pas en avant l’année dernière, mais a ensuite fait un pas en arrière à nouveau cette année. Il semble que le Galaxy S22 Ultra continuera à progresser l’année prochaine, mais de façon partielle.

D’un côté, il est un peu compréhensible que Samsung se méfie des technologies de charge super rapide qui entraînent une plus grande production thermique. Après le fiasco du Galaxy Note 7, l’entreprise s’est montrée plus modeste lorsqu’il s’agit d’améliorer les composants et les fonctionnalités liés à la batterie. Et quand elle fait des mises à niveau, elle le fait très prudemment.

Néanmoins, les entreprises développent des systèmes de refroidissement améliorés pour leurs smartphones — principalement pour aider les jeux, et pour compenser la surchauffe et l’augmentation de la consommation d’énergie lors des jeux, mais cela peut également aider à garder l’appareil au frais lors de la charge. Il y a donc de moins en moins de raisons pour lesquelles Samsung ne devrait pas utiliser des vitesses de charge plus rapides, et si elle veut se démarquer des smartphones rivaux fabriqués par Xiaomi, Huawei et OnePlus, elle doit vraiment augmenter cette puissance.

À titre de référence, Xiaomi a récemment lancé le 11 T Pro qui se vante de sa technologie HyperCharge 120W la plus rapide. En revanche, le Galaxy S21 Ultra ne supportait que la charge rapide de 25 W. Mis à part une brève mise à niveau à 45W avec le Galaxy Note 10+ et le Galaxy S20 Ultra, Samsung s’en est tenu à cette vitesse de charge modérée pendant un bon moment maintenant.

Une réelle déception

Selon @Ice Universe, le Galaxy S22 Ultra va encore progresser, mais seulement revenir à cette même vitesse de charge rapide de 45 W.

S22 Ultra,45W,10V/4.5A —Ice universe (@UniverseIce) September 15, 2021

C’est assez décevant étant donné que le flagship de l’année prochaine a été initialement annoncé pour passer à 65W, la vitesse de charge rapide de base pour de nombreux smartphones haut de gamme ces jours-ci. Néanmoins, 45W est toujours mieux que de s’en tenir à 25W en 2022.

L’informateur a également affirmé que la série Galaxy S22 s’en tiendrait à une découpe poinçonnée plutôt qu’à un capteur sous le panneau pour la caméra frontale, probablement au soulagement de nombreux fans de Samsung. Cela dit, il semble que la mise à niveau de l’année prochaine soit modeste, ce qui n’est pas de bon augure en termes d’intérêt et de potentielles ventes.