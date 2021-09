Twitter accepte à nouveau les demandes de vérification

Environ un mois après sa dernière pause, Twitter a de nouveau ouvert son outil de vérification publique, permettant à toute personne possédant un compte Twitter de demander son propre petit badge bleu. Dans un premier temps, tous les utilisateurs ne verront pas l’option de demande de vérification, mais Twitter précise que ceux qui ne la voient pas encore doivent continuer à vérifier.

Les vérifications de Twitter sont utilisées pour confirmer que la personne derrière un compte est bien celle qu’elle prétend être. Une fois vérifié, le compte de l’utilisateur reçoit un petit badge bleu qui permet aux autres utilisateurs de savoir que son identité a été confirmée, ce qui permet d’éviter des problèmes tels que des escrocs se faisant passer pour des célébrités ou des personnalités politiques populaires.

Le processus de vérification a connu une histoire bien mouvementée ; à la suite de critiques concernant un suprémaciste blanc qui avait été vérifiée, Twitter a fermé son processus de vérification publique pendant des années, choisissant plutôt de vérifier les comptes en coulisses sur la base de ses propres critères. À la fin de l’année dernière, les choses ont changé avec la promesse du retour des vérifications publiques.

Cette promesse a été tenue avec le lancement des vérifications publiques au début de l’été, mais il a fallu attendre quelques semaines pour que Twitter les mette à nouveau en pause. La pause la plus récente a eu lieu à la mi-août, peu après que Twitter a vérifié par erreur un faux compte attribué à l’auteur Cormac McCarthy.

Dans sa dernière mise à jour sur le sujet, le compte Twitter Verified a révélé que l’entreprise « met en place un accès pour demander un badge bleu ». Le système de demande se trouve dans le menu des paramètres de votre compte Twitter. Les critères de vérification de Twitter sont qu’un compte doit être « authentique, notable et actif », mais la perception publique de la vérification a toujours été un peu plus ambiguë, suscitant la controverse autour du programme.

We’re back to rolling out access to request a blue badge.

If you’re planning to apply and don’t yet have access, keep checking your account settings. Thanks for sticking with us.

— Twitter Verified (@verified) September 13, 2021