La production des AirPods 3 serait en cours, mais Apple reste toujours discrète

En outre, nous avons également entendu dire qu’ils seraient plus chers que leurs prédécesseurs afin qu’Apple puisse continuer à vendre les écouteurs de la génération actuelle à un prix inférieur. Rappelez-vous que les AirPods de seconde génération ont été lancés en 2019 avec un prix de 179 euros avec un étui de charge filaire, mais vous deviez payer 229 euros pour les obtenir avec un étui de charge sans fil. Reste à connaître le prix de ces nouveaux AirPods 3 car ils pourraient avoir à affronter des concurrents toujours plus agressifs. La question reste ouverte : quand Apple les annoncera-t-elle ?

On ne peut pas nier que l’événement Apple était rempli d’annonces de supers appareils. Le géant basé à Cupertino a dévoilé quatre nouveaux modèles d’ iPhone 13 , une nouvelle Apple Watch Series 7 , et deux nouveaux modèles d’iPad. Malheureusement, nous n’avons pas reçu tout ce que nous attendions, car les rumeurs laissaient entendre que nous allions également voir les nouveaux AirPods 3 .