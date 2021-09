Voici comment l’encoche plus petite de l’iPhone 13 se compare à l’encoche de l’iPhone 12

Dans un avenir plus lointain, peut-être dès 2023, Apple pourrait supprimer complètement toutes les découpes liées à la caméra, et opter pour un iPhone tout écran. Mais pour cela, il faudrait que la technologie d’affichage sous l’écran soit prête pour le grand public.

Apple n’a pas passé beaucoup de temps à parler de son design d’encoche mis à jour, malgré l’obsession avant l’événement. Elle a plutôt révélé qu’elle était 20 % plus petite et est rapidement passée à des caractéristiques plus intéressantes de l’iPhone 13.