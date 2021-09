Le Xiaomi 11T Pro, le flagship à 649 euros

Xiaomi a présenté deux nouveaux flagships « T » lors de son événement d’hier — les appareils phares Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro. Les nouveaux smartphones sont équipés d’un nouvel écran AMOLED à 120 Hz, d’un gros capteur photo de 108 mégapixels et d’un système de charge rapide de 120 W.

Évidemment, le Xiaomi 11T Pro est le plus intéressant des deux. Côté design, le smartphone est très élégant, et mesure 164,1 x 76,9 x 8,8 mm et pèse 204 g. Il est alimenté par le puissant chipset Snapdragon 888 de Qualcomm et il a des configurations de mémoire et de stockage de 8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go, bien que cela dépende du marché.

L’écran est un grand panneau AMOLED de 6,67 pouces qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, a des couleurs 1B, Dolby Vision, HDR10+, et une luminosité maximale de 1000 nits. En outre, l’écran lui-même est plat, ce qui facilite la prise en main du smartphone.

Le capteur d’empreintes digitales de ce smartphone est situé sur son côté dans le bouton d’alimentation, sous les commandes de volume. Le côté gauche est dépourvu de boutons. Le Xiaomi 11T Pro est également équipé de deux haut-parleurs Harman Kardon avec Dolby Atmos.

Dans le domaine de la caméra, il y a un capteur principal de 108 mégapixels avec une ouverture f/1,8, une caméra ultra-large de 8 mégapixels, et un capteur macro de 5 mégapixels. À l’avant, il y a une seule caméra de 16 mégapixels avec une ouverture f/2,5 qui peut prendre des photos larges, ce qui est idéal pour prendre des selfies avec des amis ou de la famille.

Une recharge très rapide

L’appareil est doté d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et prend en charge la fonction HyperCharge 120W de Xiaomi, qui permet de recharger l’appareil en seulement 17 minutes. Si ce n’est pas assez rapide pour vous, une charge rapide de 10 minutes fournira une charge de 72 %, qui, selon Xiaomi, peut fournir 7 heures de lecture vidéo, 5 heures de navigation ou 2 heures d’enregistrement d’une vidéo 1080p. Xiaomi affirme également que la batterie conservera 80 % de sa capacité après 800 cycles, soit un peu plus de 2 ans de charge quotidienne. Pour rendre les choses encore meilleures, la société fournira un chargeur de 120W dans la boîte de chaque Xiaomi 11T Pro. En revanche, l’appareil ne prend pas en charge la recharge sans fil, mais pas sûrs que ce soit un gros problème si le smartphone peut se recharger en si peu de temps.

Le Xiaomi 11T Pro sera disponible en Meteorite Gray, Moonlight White et Celestial Blue, et son prix de base sera de 650 euros. Si vous récupérez l’appareil dans les 24 premières heures sur AliExpress, Amazon ou Mi.com (d’autres détaillants soutiennent également cette promotion), il ne vous coûtera que 600 €.