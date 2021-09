Microsoft Office 2021 sera lancé le même jour que Windows 11, le 5 octobre

Microsoft vient d’annoncer que Office 2021 sera lancé le 5 octobre, le même jour où Windows 11 devrait commencer à être déployé sur la première vague d’appareils.

Cette version est l’offre perpétuelle grand public qui ne nécessite pas d’abonnement, et Microsoft précise qu’elle partagera tous les détails, y compris les versions et les prix, au même moment.

Microsoft a également annoncé que Office LTSC, ou le canal de service à long terme, est désormais disponible pour Windows et macOS, et cela devrait techniquement être une bonne nouvelle pour ceux qui veulent exécuter la suite de productivité en restant avec la même version pendant une plus longue période.

Si vous vous demandez qui a besoin de faire cela, il suffit de penser aux ordinateurs où les mises à jour périodiques ne sont pas nécessairement si faciles pour une grande variété de raisons.

« Office LTSC est conçu pour des scénarios spécifiques : les appareils réglementés qui ne peuvent pas accepter les mises à jour de fonctionnalités, les appareils de contrôle des processus dans les ateliers de fabrication et les systèmes spécialisés qui ne peuvent pas se connecter à Internet », explique Microsoft. Si vous travaillez déjà avec « Microsoft 365 Apps for enterprise », autrement connu sous le nom d’Office 365 ProPlus, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin — vous n’avez pas besoin d’Office LTSC 2021.

L’abonnement reste la meilleure solution

« Pour répondre à ce besoin, Office LTSC fournira une version verrouillée dans le temps des outils de productivité familiers. Bien qu’elle offre des améliorations de performance et une accessibilité élargie, elle n’offrira pas les fonctionnalités basées sur le cloud des Microsoft 365 Apps, comme la collaboration en temps réel et l’automatisation pilotée par l’IA dans Word, Excel et PowerPoint, ainsi que les fonctionnalités de sécurité et de conformité qui donnent une confiance accrue dans un monde hybride ».

Inutile de préciser que Microsoft continue d’affirmer que Microsoft 365 (la version disponible avec un abonnement) est la bonne solution pour tout le monde, notamment parce qu’elle offre des mises à jour plus fréquentes sans avoir à attendre une nouvelle version pendant une période plus longue.

En outre, les nouvelles fonctionnalités et les mises à jour de sécurité sont déployées dès qu’elles sont prêtes, et Microsoft n’a donc pas besoin de tout mettre dans une nouvelle version en cours de diffusion comme une offre perpétuelle.