Le nouveau porte-cartes MagSafe en cuir d’Apple prend en charge le suivi de la localisation

Hier soir, Apple a non seulement annoncé la série d’iPhone 13 et d’iPhone 13 Pro, mais aussi de nouveaux accessoires pour ces smartphones. L’un des accessoires qui a fait l’objet d’une mise à niveau est le porte-cartes en cuir noir avec MagSafe. Ce nouveau porte-cartes utilise l’application Localiser d’une manière plus pratique. Le service de géolocalisation d’Apple s’est récemment étendu avec l’ajout d’AirTags, et maintenant la société travaille apparemment sur une version de la même fonctionnalité dans ses accessoires les moins sophistiqués.

Le nouvel étui en cuir pour iPhone qui se fixe à l’aide de la technologie MagSafe présente de nouvelles fonctionnalités. Non seulement l’accessoire se fixe à votre iPhone par des aimants, mais il vous permet également de savoir quand et où il a été détaché de l’appareil pour la dernière fois.

Grâce à l’application Localiser, l’iPhone détecte le moment où le porte-cartes a été détaché de l’appareil et vous indique l’endroit où il a été fixé pour la dernière fois. Cela signifie que si votre porte-cartes vous manque, vous pouvez aller dans l’application et voir où et quand il a été détaché de votre smartphone. L’emplacement est estimé avec une approximation à partir de votre adresse IP Internet, Apple la faisant correspondre à sa région.

Le nouveau porte-cartes en cuir noir avec MagSafe est compatible avec les séries iPhone 12 et iPhone 13. Sa nouvelle fonctionnalité nécessite iOS 15 et la fonction Localiser activée. En ce qui concerne les étuis, il prend en charge tous les étuis Apple, à l’exception de l’étui MagSafe transparent.

Cependant, cette nouvelle fonctionnalité du porte-cartes en cuir noir avec MagSafe n’est pas la même que celle des AirTags. Les AirTags sont dotés d’une batterie qui leur permet de se connecter à d’autres appareils Apple, ce qui vous permet de les localiser. Le nouveau porte-cartes ne dispose pas d’une telle technologie et s’en remet entièrement à votre iPhone pour se souvenir de sa dernière position connue.

Pas aussi puissant que le AirTag

Le nouvel étui en cuir amélioré pour iPhone coûte 65 euros, et peut déjà être commandé sur l’Apple Store. L’étui est disponible en cinq coloris différents : Ocre, Cerise noire, Vert séquoia, Minuit et Glycine.

Vous pouvez également combiner le nouveau porte-cartes MagSafe en cuir avec un étui adapté. Les étuis Apple en silicone pour l’iPhone 13 sont vendus 55 euros, tandis que ceux en cuir sont vendus 65 euros.