Le lancement du Galaxy S21 FE pourrait être proche, le modèle Exynos 2100 est confirmé

Le Galaxy S21 FE a fait l’objet d’une fuite pointant un écran de 6,5 pouces qui est maintenant noté comme ayant une résolution de 2 009 × 1 080 pixels. Parmi les autres améliorations, citons les trois caméras composées de deux capteurs de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels, bien que ce dernier dispose, heureusement, d’un zoom optique 3x. Étant donné son arrivée tardive et de ses spécifications, le Galaxy S21 Fan Edition a intérêt à avoir un prix attractif, sinon il risque d’être mort à l’arrivée pour certains acheteurs intéressés.

Les pénuries de puces ont apparemment forcé Samsung à utiliser son processeur Exynos 2100 sur certains marchés , ce que Google lui-même a apparemment confirmé. Un listing dans la console des développeurs de Google Play indique un modèle avec un Exynos 2100 et 8 Go de RAM, et apparemment, il est destiné aux marchés européens .

Le Galaxy S21 FE pourrait bien être l’un des smartphones les plus problématiques de Samsung cette année, et ce avant même qu’il ait la chance d’être lancé. Conçu pour compléter les ventes apparemment décevantes du Galaxy S21, le Fan Edition a fait l’objet de rumeurs répétées selon lesquelles il serait confronté à des problèmes de production attribués à la pénurie mondiale de puces.