Fairphone 4 : photos et spécifications du modèle 5G ont émergé

De nos jours, presque tous les smartphones rivalisent en termes de fonctionnalités et de puissance, les meilleures spécifications étant souvent annoncées comme le meilleur choix. Cependant, Fairphone s’est toujours positionnée sur un terrain différent, en défendant la durabilité même si cela signifiait être en retard sur son temps. Cependant, avec son futur Fairphone 4, la société essaie au moins de rattraper la dernière tendance 5G, mais, sur la base de cette dernière fuite, cela pourrait être tout ce qui sera moderne au sujet du premier smartphone 5G « modulaire » au monde.

La modularité et la réparabilité des Fairphone n’ont pas été sans coûts. La société a déjà expliqué par le passé qu’elle a dû s’en tenir à un vieillissant Snapdragon 632 en raison des personnalisations qu’elle a effectuées pour soutenir la conception modulaire des composants du smartphone. Il y a donc une chance que le chipset compatible avec la 5G du Fairphone 4 soit l’un des processeurs les plus anciens et les plus abordables disponibles sur le marché, et pas nécessairement le plus récent ou le plus puissant.

Le Fairphone 4 serait le premier modèle de la série de smartphones durables à bénéficier du support 5G. Des photos et des spécifications ont été divulguées. L’appareil était déjà répertorié chez un revendeur. Cependant, il n’y a pas encore de date de sortie.

Comme l’a remarqué l’utilisateur de Twitter « L4yzRw », le site de comparaison de prix toppreise.ch a publié deux photos montrant le Fairphone 4 dans deux variantes de couleurs différentes. En plus d’une version grise, il y aura également un modèle vert.

Le design est relativement simple, et semble appartenir au passé. Les coins du smartphone sont légèrement arrondis. Le logo Fairphone est visible sur le bord inférieur de la coque arrière. Le module caméra est composé de trois capteurs.

Un Fairphone 4 qui ne brille pas par son design

Le Fairphone 4 5G disposerait de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Une version avec 256 Go de mémoire coûtera 60 euros de plus. L’écran du Fairphone 4 5G serait de 6,3 pouces. La caméra frontale est logée dans une encoche en forme de goutte d’eau. Les bords de l’appareil sont très épais pour un smartphone à 600 euros. Une double caméra a été placée à l’arrière. L’objectif principal a une résolution de 48 mégapixels. En outre, le module caméra est équipé d’un flash LED et d’un capteur encore inconnu.

Alors que le Fairphone 4 doté d’une mémoire de 128 Go sera disponible pour environ 580 à 600 euros, la version mieux équipée de 256 Go coûtera 640 à 660 euros. Il est probable qu’Android 11 soit utilisé comme système d’exploitation. On ne sait pas encore quand le smartphone sera présenté et lancé sur le marché. Bien sûr, les clients du Fairphone n’achètent pas ces smartphones pour leur belle apparence, donc ils pourraient être plus indulgents sur ces points. Et, là encore, le Fairphone 4 est conçu pour durer et être pris en charge pendant des années, bien plus longtemps que n’importe quel smartphone dans cette même gamme de prix.