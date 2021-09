Les modèles d’iPhone 13 sont compatibles avec la double carte eSIM

by

Apple a récemment dévoilé la série très attendue d’iPhone 13 et d’iPhone 13 Pro lors de son événement. Alors que la société a beaucoup parlé du nouvel écran 120 Hz, des fonctions de caméra améliorées et des batteries plus grandes, il y a une caractéristique qu’elle n’a pas mentionnée. Tous les nouveaux modèles d’iPhone 13 sont équipés d’une double carte eSIM, selon les spécifications officielles.

La double carte SIM était déjà disponible sur l’iPhone, bien que la mise en œuvre existante ne permette aux propriétaires d’utiliser qu’une eSIM associée à une carte SIM physique traditionnelle.

Désormais, vous pouvez utiliser deux numéros de téléphone sur les modèles iPhone 13 et 13 Pro sans jamais avoir à acheter une carte SIM physique. Cela ne signifie pas que les nouveaux iPhone ne disposent pas d’un emplacement pour carte SIM. Vous disposez toujours d’un emplacement nano-SIM et pouvez choisir d’utiliser une SIM physique et une eSIM sur votre appareil, tout comme l’iPhone 12.

Et avant que vous ne posiez la question, la réponse est non ! Vous ne pouvez pas utiliser deux doubles eSIM et une carte nano-SIM en même temps. Vous ne pouvez pas avoir simultanément 3 numéros de téléphone sur l’iPhone 13.

Maintenant, selon une page d’assistance, les modèles de la série d’iPhone 13 que vous achetez auprès des opérateurs ne seront pas livrés avec une carte SIM physique. « Si vous avez acheté un modèle d’iPhone 13 dans un Apple Store ou un Apple Store en ligne aux États-Unis, votre iPhone ne sera pas livré avec une carte SIM installée. Pour activer votre iPhone, allumez-le, connectez-vous à un réseau Wi-Fi et suivez les instructions à l’écran », peut-on lire sur la page d’assistance.

Un pari important sur la 5G

La prise en charge de la carte eSIM présente d’innombrables avantages, surtout si votre travail implique de nombreux déplacements internationaux. La double prise en charge de l’eSIM vous sera très utile. Tout comme la précédente génération, l’iPhone 13 est équipé de la 5G sur tous les modèles, et Apple affirme que les modèles Pro seront compatibles avec davantage de bandes 5G.

Les nouveaux iPhone de la série 13 seront en précommande le 17 septembre et disponibles à la vente à partir du 24 septembre.