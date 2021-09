GoPro annonce la Hero 10 Black capable de filmer en 5.3K à 60 fps

GoPro a annoncé la prochaine version de sa caméra d’action, dotée d’un nouveau processeur qui lui permet de filmer à des fréquences d’images plus élevées (pour les séquences au ralenti), d’avoir une meilleure stabilisation et de télécharger automatiquement les vidéos sur le cloud pendant qu’elle est en charge. Le nouveau processeur permet également d’utiliser la GoPro Hero 10 Black de manière plus rapide et plus réactive.

Dans de nombreux cas, la Hero 10 peut filmer à une fréquence d’images deux fois plus élevée que la Hero 9 : elle peut désormais filmer à 5.3K à 60 images par seconde (offrant à la fois l’amélioration de la fréquence d’images et une petite augmentation de la résolution) et peut filmer à 4K à 120 fps, et 2.7K à 240 fps. Bien que la vitesse de 240 images par seconde soit toujours aussi lente (euh, rapide ?), la caméra est désormais capable de filmer à cette fréquence d’images à 2.7K, contre la limite de résolution de 1080 p de la GoPro Hero 9.

GoPro affirme que cette augmentation des performances est due au nouveau processeur GP2 de la caméra, qui succède à la puce GP1 qu’elle utilise dans les caméras depuis la Hero 6 Black. La GP2 permet également à la Hero 10 de ressembler à un smartphone à certains égards, de son écran tactile très réactif au traitement vidéo lourd qu’elle effectue avec des choses comme la cartographie locale des tons et la réduction améliorée du bruit.

Cependant, l’une des caractéristiques les plus proches de celles d’un smartphone est la capacité de la caméra à télécharger des vidéos sur le cloud pendant qu’elle est en charge. Pour ce faire, il faut toutefois souscrire un abonnement GoPro, qui coûte 49,99 euros.

Pour ceux qui ne veulent pas d’un abonnement, il est également plus facile d’obtenir des images de la caméra avec votre smartphone. Selon GoPro, la nouvelle puce accélère de 30 % les transferts sans fil vers son application, et il existe également une nouvelle option permettant de transférer vos séquences avec un câble honnête pour ceux qui recherchent vraiment un déchargement fiable et rapide.

À partir de 429,98 euros

La nouvelle caméra est également dotée de quelques améliorations mineures qui la rendent plus attrayante. La fonction de « nivellement de l’horizon » de la caméra, qui consiste à essayer de maintenir l’horizon en ligne droite, permet à la caméra de s’incliner jusqu’à 45 degrés avant que le ciel ne commence à bouger, contre 27 degrés pour la Hero 9. Malheureusement, l’amélioration du nivellement de l’horizon n’est pas disponible dans les plus hautes résolutions et fréquences d’images de la caméra, car elle est limitée à 4K à 60 images par seconde et à 2,7K ou 1080 à 120.

La résolution des photos prises par la caméra augmente également, passant de 20 mégapixels à 23 mégapixels. Les images fixes extraites de la vidéo atteignent 19,6 mégapixels en mode 5K 4:3 et 15,8 mégapixels en mode 5.3K 60. GoPro indique également qu’une nouvelle génération de sa fonction de stabilisation HyperSmooth peut être utilisée lorsque vous diffusez des flux en direct — bien que l’obtention de la meilleure qualité vidéo de vos flux nécessite également un abonnement GoPro.

La GoPro Hero 10 Black est disponible au prix de 429,98 euros avec un abonnement GoPro, ou à 529,99 euros sans abonnement.