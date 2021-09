Sennheiser lance ses écouteurs antibruit CX Plus True Wireless les plus abordables

Les écouteurs CX Plus True Wireless de Sennheiser ne sont pas les premiers à offrir la suppression du bruit, mais c’est la première fois que cette fonction apparaît sur sa gamme CX plus abordable. À 179 euros, les CX Plus sont plus chers que les CX True Wireless à 129 euros annoncés plus tôt cette année, mais ils sont abordables par rapport au modèle phare Momentum True Wireless 2 à 300 euros.

Les nouveaux CX Plus True Wireless semblent faire partie des efforts continus de Sennheiser pour rendre sa technologie audio plus accessible.

Outre l’annulation du bruit, les CX Plus comprennent également un mode d’audition transparent, qui utilise ses microphones pour transmettre le son du monde extérieur lorsque vous devez être conscient de votre environnement. Ils sont dotés d’une résistance IPX4 aux éclaboussures d’eau, de deux microphones sur chaque écouteur et d’une autonomie de 24 heures au total lorsque les écouteurs sont rechargés à partir de l’étui de recharge (contre 27 heures pour les CX, moins chers, et 28 heures pour les Momentum 2). À ce prix, on s’attendrait également à ce que l’étui de charge offre une recharge sans fil, mais cette fonctionnalité reste absente de la gamme de produits sans fil de Sennheiser.

En termes de codecs, les écouteurs prennent en charge SBC, AAC, AptX et AptX Adaptive. Lorsqu’il est associé à un téléphone compatible, ce codec devrait offrir une qualité audio nettement supérieure à celle des codecs standard SBC et AAC, ou même au codec aptX ordinaire.

Vous contrôlez les écouteurs avec des commandes tactiles, qui, comme les paramètres d’égalisation, sont personnalisables. Il est intéressant de noter que, selon Sennheiser, les écouteurs gauche et droit peuvent être utilisés individuellement, alors que seul l’écouteur droit des Momentum 2 peut être utilisé seul.

Des écouteurs abordables

Si 179 euros pour une paire d’écouteurs sans fil à réduction de bruit sont un prix abordable pour Sennheiser, il reste cher par rapport à d’autres marques. Plus particulièrement, les écouteurs Nothing Ear 1, récemment sortis, offrent une annulation du bruit pour seulement 99 euros (mais pas au même niveau de qualité que leurs concurrents plus chers).

Les écouteurs CX Plus de Sennheiser seront mis en vente le 28 septembre, et seront disponibles en noir ou en blanc.