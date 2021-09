La disposition de la caméra de l’iPhone 13 confirmée par l’étui Spigen

Plus tôt dans la matinée, nous avons vu plusieurs étuis en silicone prétendument réels pour l’iPhone 13, et l’un des fabricants d’étuis les plus populaires vient de teaser le sien, confirmant accidentellement la disposition de la caméra du futur iPhone 13.

Spigen a posté une image sur Twitter pour présenter son inventaire des étuis de la série d’iPhone 13. La société a posté une photo de l’avant de la boîte qui contiendra les nouveaux étuis, qui révèle accidentellement la coque arrière de l’iPhone. L’image ne révèle rien que nous ne sachions déjà, mais elle confirme certains détails importants.

Tout d’abord, la configuration de la caméra sur l’iPhone 13 — et très probablement sur l’iPhone 13 mini – sera placée en diagonale sur l’îlot carré dans le coin supérieur gauche. Le flash sera placé en haut à droite, tandis que le microphone sera probablement placé en bas à gauche.

La caméra arrière est également dépourvue de tout autre capteur supplémentaire, ce qui confirme que le capteur LiDAR sera une fois de plus exclusif à la série Pro cette année.

La boîte Spigen confirme également que l’iPhone 13 aura un écran de 6,1 pouces, bien que la boîte mentionne l’appareil comme « iPhone 6.1 » (2021) ». En outre, l’image confirme également que les iPhone de cette année continueront d’être équipés de la technologie MagSafe, une technologie de charge sans fil magnétique qui vous permet de fixer des accessoires supplémentaires à l’arrière de l’appareil et offre un moyen plus facile de charger un appareil sans fil.

How we’re getting ready for the #AppleEvent this week 😂 pic.twitter.com/MYxcgEZ7aP – Spigen (@SpigenWorld) September 12, 2021

Un gros événement à 19 heures

Ce cas particulier révèle que le célèbre étui Ultra Hybrid de Spigen, qui n’a jamais été aussi populaire, prendra en charge la technologie MagSafe. On ne sait pas encore si les autres étuis de la société prendront en charge la technologie MagSafe.

Apple dévoilera demain la nouvelle série d’iPhone 13, y compris l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 standard, l’iPhone 13 Pro et les appareils Pro Max. La société devrait également lancer la smartwatch Apple Watch Series 7 et les écouteurs sans fil AirPods 3.