Les spécifications de la caméra du Galaxy S22 ont été dévoilées

Le Galaxy S22 fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, et les impressions semblent être un peu mitigées. Mis à part le processeur Exynos 2200 qui ne devrait être disponible que sur quelques marchés sélectionnés, il n’y a pas grand-chose d’incroyablement excitant dans les prochains flagships de Samsung.

Les dernières informations sur les caméras des smartphones semblent souligner ce point en montrant qu’il s’agit à peu près de la même chose que la série Galaxy S21 plus tôt cette année, bien qu’avec quelques petites différences.

La rumeur veut que le Galaxy S22 Ultra conserve son capteur photo principal de 108 mégapixels, et cette information donnée à The Elec confirme cette théorie. La principale différence est que le capteur photo ultra-large de 12 mégapixels sera doté d’un système OIS cette fois-ci, en plus du capteur principal. Les deux téléobjectifs seront également dotés de capteurs de 12 mégapixels, mais les zooms 10x et 3x resteront les mêmes.

Les Galaxy S22 et Galaxy S22+ ne disposent toujours que de trois caméras, dont l’une pourrait être un nouveau capteur RVBW de 50 mégapixels. Le capteur ultra-large reste à 12 mégapixels, tandis que le téléobjectif de 12 mégapixels bénéficie d’un zoom optique 3x. Dans les trois modèles, les caméras frontales restent les mêmes, à 40 mégapixels pour le Galaxy S22 Ultra et 10 mégapixels pour les deux autres, ce qui suggère qu’il n’y aura pas de capteur sous le panneau (caméra sous l’écran) l’année prochaine.

Samsung devrait lancer la production de masse en novembre, avec un lancement prévu en janvier, mettant ainsi fin à une longue période d’absence d’un fleuron de la gamme Galaxy S.

On attend le Galaxy S21 FE avant

Le rapport indique toutefois que l’industrie des pièces détachées n’est pas très optimiste quant aux expéditions de Galaxy S22, et s’attend à ce que le smartphone fasse un peu mieux que la série Galaxy S21 cette année. Cela ne veut pas dire grand-chose, étant donné des chiffres décevants du Galaxy S21.

En attendant, Samsung prévoit de combler le vide avec le Galaxy S21 FE. Cette version Fan Edition du Galaxy S21 a rencontré plusieurs obstacles en cours de route et pourrait même être morte à l’arrivée. Il n’y a toujours pas de date précise pour son lancement, mais les dernières rumeurs le situent dans le courant du mois d’octobre.