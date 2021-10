On ne peut pas encore dire s’ils pourront choisir entre macOS et Windows 11 au démarrage de leur ordinateur dans un avenir proche.

Cela peut signifier tout et rien. La meilleure interprétation est probablement la suivante : Microsoft est assurée de ne rien faire pour que cela fonctionne, mais ne l’empêchera pas non plus.

Dans les versions previews actuelles, Windows 11 est également disponible dans une variante pour les systèmes basés sur l’architecture ARM. Selon les informations officielles du géant de Redmond, il faut au moins une puce Snapdragon 850 de Qualcomm ou une meilleure puce pour l’utiliser. Étant donné que la puce Apple M1 est aujourd’hui le processeur ARM le plus utilisé dans les ordinateurs portables et les PC de bureau, il était évident que Microsoft devrait également se positionner dans ce domaine.