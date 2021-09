Les nouvelles caractéristiques des AirPods 3 pourraient entraîner une hausse de prix

Nous nous attendions à ce que les AirPods 3 soient lancés au cours du premier semestre de l’année, avec une bonne raison, étant donné que la dernière refonte des AirPods remonte à mars 2019. Pourtant, le mois de juin est passé sans qu’aucune annonce ne soit faite, pas même par le biais d’un simple communiqué de presse.

Cependant, des rapports ultérieurs ont estimé que les AirPods 3 sortiraient au second semestre, et ont indiqué que les AirPods Pro 2 avaient été repoussés à l’année prochaine. Grâce à plusieurs rapports depuis, et un nouveau qui vient d’être publié par l’un des analystes Apple les plus crédibles, Ming-Chi Kuo de TF Securities, nous savons maintenant que Apple annoncera le successeur tant attendu des AirPods 2 dès demain, lors de son événement de California Streaming.

La raison du retard des AirPods 3, selon les initiés de l’industrie, a quelque chose à voir avec des composants comme les puces qu’Apple, comme tout le monde dans l’industrie en ce moment, a eu du mal à se procurer à temps pour une sortie au premier semestre, aussi simple que cela.

Malheureusement, le prix des AirPods 3 peut varier dans un sens comme dans l’autre, indique Kuo dans son dernier rapport complet sur les appareils Apple. Le simple fait qu’Apple maintienne les AirPods 2 en vente en même temps que les AirPods 3 signifie deux choses : soit elle baisse un peu le prix actuel des AirPods, qui se situe actuellement entre 179 et 229 euros, selon le boîtier de charge, soit elle annonce les AirPods 3 avec un prix de lancement plus élevé.

Cependant, le prix ne devrait pas dépasser les 279 euros des AirPods Pro, car les AirPods 3 n’auront pas ses capacités de suppression du bruit, mais quelque chose pourrait entrer dans cette même différence de 50 euros. D’un autre côté, si Apple fixe le prix des AirPods 3 à plus de 229 euros avec l’étui de charge sans fil, la plupart des gens opteront simplement pour le modèle Pro, donc le scénario le plus probable est simplement une baisse du prix des AirPods 2.

Quelles sont les nouveautés ?

Quelles seront les autres nouveautés des caractéristiques des AirPods 3 par rapport aux AirPods 2 ? Eh bien, un design de style AirPod Pro avec des tiges plus courtes, et une fonction pratique de suivi de tête Spatial Audio qu’Apple a déjà annoncé qu’elle fera ses débuts avec la mise à jour iOS 15 dans le cadre des améliorations Dolby Atmos pour le son de la musique et de la vidéo.

D’autre part, on a entendu que les AirPods 3 devraient recevoir une meilleure autonomie estimée à 20 % par rapport à la seconde génération, et le chargement sans fil est une caractéristique de base. En outre, la qualité audio des AirPods 3 sera « sensiblement meilleure dans les basses et les graves ».