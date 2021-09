Les nouveaux MacBook Pro M1X pourraient être sur les étagères dans quelques semaines

Les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés de la puce Apple M1X pourraient être lancés de façon imminente, et pourraient même « arriver dans les rayons dans les prochaines semaines », selon une nouvelle source.

Mark Gurman pense qu’Apple a deux événements dans un avenir proche, dont le premier est (bien sûr) le grand lancement de l’iPhone 13 et de l’Apple Watch 7 demain (14 septembre), qui devrait être suivi du lancement d’un Mac et d’un iPad.

Comme le rapporte 9to5mac, dans le dernier versement de sa newsletter, Gurman affirme : « MacBook Pro M1X : les MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés de puces M1 haut de gamme, de la recharge magnétique MagSafe, d’écrans Mini LED et sans Touch Bar sont en préparation. Après des retards, attendez-vous à ce qu’ils arrivent dans les rayons dans les prochaines semaines ».

Les caractéristiques mentionnées, ou même abandonnées dans le cas de la Touch Bar, sont toutes en phase avec les précédentes rumeurs — comme vous pouvez vous y attendre, rien ne change en termes de spéculation sur ce que ces modèles MacBook Pro remaniés apporteront sur la table.

La prédiction des « prochaines semaines » semble indiquer un lancement peut-être début octobre, suivie d’une mise en vente immédiate. Cela pourrait même faire allusion à un lancement fin septembre, en théorie — en se rappelant qu’il y a « plusieurs » semaines avant la disponibilité, donc une révélation pourrait intervenir avant cela — mais sur Twitter, Gurman n’a pas voulu préciser si octobre est la date à inscrire dans le calendrier.

There will be two events, and I’d expect the latter to be Mac + iPad. iPhone/Watch Tuesday. https://t.co/xfAjhUkigC

—Mark Gurman (@markgurman) September 12, 2021