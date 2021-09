Qualcomm travaillerait sur le Snapdragon 695/695G avec un support de l’écran à 144 Hz

by

by

Qualcomm travaillerait sur de nouvelles puces Snapdragon de milieu de gamme qui se rapprochent des capacités haut de gamme. L’une de ces puces est le Qualcomm SM6375 qui serait proposé en quatre variantes différentes avec la même base, mais avec des vitesses d’horloge CPU et GPU différentes. La vitesse d’horloge du GPU serait comprise entre 800 et 940 ou 960 MHz selon le modèle.

Selon Winfuture.de, chaque variante de la puce contient quatre cœurs Gold et quatre cœurs Silver avec des vitesses d’horloge différentes. Les quatre versions différentes comprennent :

4 cœurs Gold à 2,1 GHz avec 4 cœurs Silver à 1,8 GHz

4 cœurs Gold à 2,2 GHz avec 4 cœurs Silver à 2,0 GHz

4 cœurs Gold à 2,3 GHz avec 4 cœurs Silver à 2,1 GHz

4 cœurs Gold à 2,5 GHz avec des cœurs Silver à 2,2 GHz

Qualcomm teste actuellement des plateformes de développement pour la puce avec des écrans prenant en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Par conséquent, il est possible qu’une variante ait un « G » à la fin de son nom. Winfuture affirme qu’au moins deux de ces puces pourraient être appelées Snapdragon 695 et Snapdragon 695 G.

Le deuxième chipset sur lequel Qualcomm travaillerait est le Snapdragon SM6225 qui pourrait devenir le nouveau modèle de base de la série Snapdragon 600. On ne sait pas grand-chose sur ses spécifications, si ce n’est que la puce est censée être analogue au SM7250 (Snapdragon 765). Le SM6225 devrait être doté d’une conception octa-core avec un modem 5G intégré.

Des puces fabriquées par TSMC

Les plateformes de test du SM6225 contiennent des spécifications de milieu de gamme, notamment 6 Go de RAM, 128 Go de stockage UFS 2.2 et un écran full HD+ qui se rafraîchit 90 fois par seconde (90 Hz). Le SM6225 pourrait remplacer le Snapdragon 665 qui est sorti en 2018 avec le numéro de modèle SM6125.

Le SM6375 et le SM6225 seront tous deux fabriqués par TSMC en utilisant un nœud de processus inconnu. Et puisque les informations ci-dessus datent d’au moins deux mois, il est possible que nous puissions voir les nouvelles puces sortir au cours de cette année, tant que la pénurie de puces n’interfère pas.