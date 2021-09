Apple prévient que mettre un iPhone sur une moto peut endommager la caméra

Il est assez étrange qu’Apple publie un tel rapport plusieurs années après avoir incorporé cette technologie dans les iPhone. Un certain nombre d’utilisateurs d’Apple ont signalé de tels problèmes sur des forums de discussion et sur Twitter au cours des deux dernières années.

Et, ce n’est pas seulement les véloces motos, la société recommande même de ne pas attacher les iPhone avec des appareils de faible puissance tels que les cyclomoteurs et les scooters électriques pour minimiser les chances de tout dommage . Pour ce cas, Apple suggère d’utiliser un support amortissant les vibrations afin de réduire le risque d’endommagement de l’iPhone.

Selon l’entreprise, « une exposition directe à long terme à des vibrations de forte amplitude dans certaines plages de fréquences peut dégrader les performances de ces systèmes et entraîner une réduction de la qualité des photos et des vidéos. Il est recommandé d’éviter d’exposer votre iPhone à des vibrations prolongées de forte amplitude ».