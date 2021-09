L’Apple Watch Series 8 pourrait permettre aux utilisateurs de mesurer la température corporelle

Apple se prépare à lancer une nouvelle génération d’Apple Watch, l’annonce officielle devant avoir lieu ce mardi. Mais, il s’avère que de plus grandes mises à niveau sont prévues pour le modèle 2022.

Plus précisément, Apple devrait équiper l’Apple Watch Series 8 d’un capteur de température corporelle, bien que pour l’instant, on ne sache pas exactement comment cela va fonctionner.

À l’heure actuelle, les smartwatches qui peuvent suivre la température corporelle, comme la Fitbit Sense, déterminent une valeur de base pour chaque utilisateur, puis émettent une alerte lorsque la valeur détectée ne s’aligne pas sur celle-ci. Cependant, comme le souligne 9to5mac, le capteur de l’Apple Watch pourrait mesurer la température corporelle en temps réel en fournissant une valeur réelle, bien que, comme mentionné, c’est quelque chose qui reste à voir lorsque l’appareil sera en service.

Au fil des ans, Apple a progressivement élargi les fonctions de santé disponibles sur l’Apple Watch pour inclure le suivi de la fréquence cardiaque, les notifications de rythme cardiaque irrégulier, l’application ECG, la mesure de l’oxygène dans le sang, la détection des chutes, etc. Dans une interview accordée l’année dernière, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que l’Apple Watch n’en était qu’à ses débuts en ce qui concerne la quantité de capteurs qui pourraient être intégrés à l’appareil.

En revanche, l’Apple Watch de cette année n’apporterait pas de grandes améliorations, l’accent étant entièrement mis sur le nouveau design.

Qu’attendre de l’Apple Watch Series 7 ?

En effet, l’Apple Watch Series 7 pourrait renoncer aux bords incurvés et utiliser des côtés plats analogues à ceux de l’iPhone 12. Cela est parfaitement logique étant donné la nouvelle conception utilisée par Apple sur ses appareils, bien que la rumeur veut qu’Apple augmente également la taille de l’écran des nouveaux modèles.

Cela signifie que l’Apple Watch Series 7 ne serait plus proposée avec des tailles de 40 mm et 44 mm, mais avec 41 mm et 45 mm. Avec des bords plus petits, la surface de l’écran devrait être considérablement améliorée. On s’attend également à ce qu’Apple utilise un nouveau design de bracelet qui abandonnerait essentiellement le système que la société utilise depuis le premier modèle.

La montre devrait être mise en vente plus tard ce mois-ci également.