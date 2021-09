Le nouvelle application Photos de Windows 11 commence à être déployée

Microsoft a commencé à déployer une nouvelle application Photos pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider et exécutant la version preview de Windows 11.

Initialement annoncée en début de semaine, l’application Photos mise à jour est dotée d’une nouvelle interface utilisateur qui inclut toutes les améliorations de l’interface moderne de Windows 11, notamment les coins arrondis. En outre, il y a également un mode sombre, ce qui est parfaitement logique étant donné que le même style visuel est également disponible au niveau du système d’exploitation.

Rejoignant d’autres applications telles que MS Paint, la nouvelle application Photos semble conserver les principes fondamentaux de son prédécesseur, tout en ajoutant de la finition et (espérons-le) de nouvelles fonctionnalités. Il semble que l’affichage complet des photos donnera aux utilisateurs la possibilité de visualiser plusieurs photos à la fois, en affichant une chronologie des clichés récents en bas de l’écran. Cela emprunte des conceptions traditionnelles vues sur les appareils mobiles, qui ont franchement pris beaucoup, beaucoup d’avance sur Windows avec leurs capacités pour des choses de base comme l’édition de photos et de vidéos.

Le panneau d’information sur les fichiers a également été modifié dans l’application Photos de Windows 11. Il se trouve désormais sur le côté droit de la fenêtre de l’application, et son interface a également été modifiée. Chaque élément d’information est associé à une icône, ce qui permet de le repérer plus facilement. Vous pouvez également ajouter une description aux images et, lorsqu’une image est géolocalisée, vous pouvez voir son emplacement sur une carte miniature.

Si seuls certains Insiders obtiennent la nouvelle application Photos pour le moment, tout le monde devrait pouvoir essayer la nouvelle version dans les semaines à venir, notamment parce que Windows 11 est sur le point d’atteindre la phase RTM.

Mise à niveau gratuite uniquement pour les appareils éligibles

Selon le calendrier de sortie officiel de Microsoft, Windows 11 commencera à être déployé sur les appareils de production le 5 octobre, donc en théorie, le système d’exploitation devrait être signé à un moment donné ce mois-ci. Windows 11 sera expédié aux appareils qui répondent à la configuration requise, car Microsoft affirme avoir besoin de matériel plus récent pour garantir la meilleure expérience sur tous les appareils.

Par conséquent, tout le monde ne recevra pas Windows 11 gratuitement, mais ces ordinateurs peuvent rester sous Windows 10 jusqu’en 2025, car Microsoft s’engage à soutenir le système d’exploitation selon son calendrier initial. « Comme l’a montré notre nombre sans précédent de Windows Insiders, la plupart des personnes disposant d’appareils éligibles choisiront de passer à Windows 11 pour découvrir toutes les innovations en matière de connexion, de productivité, de créativité et de jeu qu’il a à offrir. Pour ceux qui utilisent un PC qui ne sera pas mis à niveau et qui ne sont pas prêts à passer à un nouvel appareil, Windows 10 est le bon choix. Nous prendrons en charge Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025 et nous avons récemment annoncé que la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 arrivera plus tard dans l’année », indique Microsoft.