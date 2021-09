Le Galaxy Note 22 pourrait voir le jour en 2022

Aurons-nous ou non un Samsung Galaxy Note 22 en 2022 ? Avec l’annulation du Galaxy Note 21, nous ne sommes pas sûrs que Samsung ramène son smartphone phare haut de gamme équipé d’un stylet l’année prochaine — mais les dernières preuves suggèrent qu’il y a encore de l’espoir.

Cette preuve est un tweet de l’informateur Ice Universe, qui précise qu’une source de la chaîne d’approvisionnement a vu « des preuves de l’existence » du Galaxy Note 22. Ce n’est pas une preuve, mais pour l’instant, on la prend.

Il n’y a pas grand-chose à dire sur le Galaxy Note 22, ce qui n’est pas surprenant étant donné que le smartphone sera au mieux lancé en août… 2022.

Si les observateurs de l’industrie pensent que la série Note pourrait être morte, c’est en partie parce que le stylet S Pen — autrefois exclusif aux smartphones de la gamme Galaxy Note — est désormais compatible avec une plus grande partie de la gamme Samsung, y compris le Galaxy S21 Ultra.

someone in the supply chain has seen evidence of the existence of the next generation Galaxy Note.

— Ice universe (@UniverseIce) September 11, 2021