Le mode sombre de Google.fr arrive enfin pour tout le monde

Bien sûr, vous aviez déjà la possibilité d’effectuer des recherches dans l’obscurité auparavant : vous pouviez rendre Google sombre à l’aide de plugins de navigateur ou utiliser des thèmes sur des moteurs de recherche alternatifs comme DuckDuckGo. De nombreuses applications Android et iOS de Google, dont l’application principale de recherche Google, disposent également d’un mode sombre depuis un certain temps déjà.

Google joue avec le mode de recherche sombre depuis un certain temps déjà, puisque ce dernier était en test depuis le début de l’année. Depuis lors, quelques membres ont obtenu et perdu le mode sombre de manière aléatoire au fur et à mesure que le test se poursuivait. Mais maintenant, c’est enfin officiel.