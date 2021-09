La puce Tensor du Pixel 6 serait différente des puces des flagships Android

La gamme de smartphones phares de Google pour 2021 sera alimentée par la puce maison, Tensor. La société de Mountain View n’a pas révélé grand-chose sur ce processeur, si ce n’est qu’il donnera la priorité à l’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique sur les ressources informatiques. Le modèle le plus haut de gamme, appelé Pixel 6 Pro, a apparemment fait son apparition sur le site de benchmarking Geekbench.

Le listing est discutable pour diverses raisons. Google serait en train de développer la puce en collaboration avec Samsung. Apparemment, elle sera fabriquée à l’aide du processus 5 nm de la société sud-coréenne et, selon un rapport antérieur, elle sera inférieure à la puce Exynos 2100 du Galaxy S21 en termes de spécifications. La présence sur Geekbench suggère le contraire.

La puce Tensor aurait deux cœurs Cortex X1 cadencés à 2,8 GHz, deux cœurs intermédiaires tournant à 2,25 GHz et quatre petits cœurs d’une fréquence de 1,8 GHz. Cela semble peu probable, car les puces actuelles de Samsung et de Qualcomm destinées aux flagships Android comportent un cœur principal, trois cœurs intermédiaires et quatre cœurs à haut rendement.

Les prochains SoC haut de gamme de Samsung et Qualcomm — le Exynos 2200 et le Snapdragon 898 — comporteront très probablement un cœur Cortex X2. Selon Arm, le Cortex-X2 est 16 % plus rapide que le X1.

Pour ce que cela vaut, Digital Chat Station a corroboré l’information. Il affirme également que la puce sera livrée avec le GPU Mali-G78. Vraisemblablement pour aider à réaliser ce projet, Google a débauché l’ingénieur en puces Leon Chang de Qualcomm plus tôt cette année, comme l’a souligné Roland Quandt.

Google voit grand !

La variante présumée du Pixel 6 Pro qui a fait surface sur Geekbench a 12 Go de RAM et elle a obtenu des scores de 414 et 2 074 points respectivement dans les tests mono et multi-cœurs. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 3 équipé du Snapdragon 888 a obtenu 1 113 et 3 538 points dans les mêmes tests.

En supposant que l’information est légitime, les performances s’amélioreront probablement à mesure que Google et Samsung optimiseront la puce.

Google pourrait dévoiler les Pixel 6 et 6 Pro le 19 octobre prochain. Les smartphones offriront un design remanié et de nouvelles caméras et Google a apparemment de grands espoirs pour eux et les voit devenir l’une des meilleures séries de smartphones phares de l’année.