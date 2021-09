Tout ce que nous avons vu au PlayStation Showcase : Spider-Man 2, God of War, Wolverine, et plus encore…

Sony n’a pas participé à l’E3 de cette année, laissant un trou dans la période des jeux vidéo de cet été. Bien que la société ait organisé de petits streams autour de grands titres tous les quelques mois, ce n’est pas tout à fait la même chose que d’avoir une présentation complète avec de grandes annonces.

Heureusement, Sony a décidé de démarrer le mois de septembre en fanfare. Le PlayStation Showcase d’hier soir était essentiellement une présentation de la taille de l’E3 remplie du genre d’annonces géantes qui nous manquaient en juin.

D’accord, c’est un peu exagéré. Le stream a certes montré de nombreuses bandes-annonces pour des jeux à venir comme Forspoken et Deathloop, mais il n’a pas vraiment été chargé de chocs jusqu’à ses dernières minutes — mais quelles minutes palpitantes ce fut ! Nous avons eu droit à notre premier aperçu de God of War Ragnarok, à une révélation de Spider-Man 2, et à des nouvelles encore plus surprenantes concernant les super-héros sous la forme de Marvel’s Wolverine.

Bien que l’événement n’ait pas donné de dates de sortie fermes, il a certainement préparé le terrain pour des années à venir bien remplies pour la PS5.

Voici toutes les annonces du PlayStation Showcase de Sony.

God of War: Ragnarok : les premières images sont enfin dévoilées

Après avoir été repoussé de 2021, God of War : Ragnarok a enfin été dévoilé pour la première fois. Une longue bande-annonce présente tout ce que l’on peut attendre d’un jeu God of War. Beaucoup de dieux et encore plus d’action. Nous avons un aperçu de Kratos utilisant sa hache et ses lames caractéristiques. Nous n’avons pas obtenu de date de sortie pour le jeu, dont le lancement est prévu en 2022.

Spider-Man 2 mettra en scène Venom en 2023

Spider-Man 2 arrive, mais il faudra attendre un peu. Le jeu de super-héros est prévu pour 2023. Nous avons reçu une petite bande-annonce pour le titre qui montre Peter Parker et Miles Morales combattant côte à côte. Le trailer se termine par l’apparition du vilain Venom.

Insomniac prépare un jeu Wolverine

Insomniac semble être le développeur de jeux vidéo le plus occupé du moment. Non seulement la société réalise Spider-Man 2, mais elle développe également un jeu basé sur le personnage de Marvel, Wolverine. Le X-Man aux mains griffues aura droit à sa propre aventure en solo, mais on n’en sait pas encore beaucoup plus. Un bref teaser montre le personnage dans un bar sur le point de passer un savon à quelqu’un.

Uncharted 4 et Lost Legacy reçoivent des mises à jour

Uncharted 4 et Uncharted: The Lost Legacy vont être mis à jour sur la prochaine génération. Les jeux seront disponibles sur PC, ainsi que sur PS5, et seront regroupés dans la collection Uncharted : Legacy of Thieves Collection. Leur lancement est prévu pour 2022.

Knights of the Old Republic va faire l’objet d’un remake

Star Wars: Knights of the Old Republic va faire l’objet d’un remake. Le projet est développé par Aspyr, qui a porté plusieurs jeux Star Wars sur d’autres plateformes ces dernières années. Le studio a porté Star Wars Racer : Episode 1 sur les consoles modernes et KOTOR sur les appareils mobiles. Le remake n’a pas de date de sortie fixée pour le moment et n’a reçu qu’une bande-annonce.

Tiny Tina’s Wonderlands obtient une date de sortie

Présenté pour la première fois au Summer Games Fest, le spin-off de Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands, a fait l’objet d’un nouveau trailer. Elle donne un aperçu approfondi de son fantastique jeu de pistolet et de son humour. Plus important encore, le jeu a enfin une date de sortie. Il sortira désormais le 25 mars.

Project Eve ressemble au Bayonetta de PlayStation

Les possesseurs de PlayStation vont recevoir un nouveau RPG d’action intitulé Project Eve. Une bande-annonce détaillée montre un jeu de hack-and-slash mettant en scène une héroïne aux cheveux longs. Il ressemble beaucoup à Bayonetta, bien qu’il ne soit pas développé par PlatinumGames, mais par Shift Up Corporation. Le jeu n’a pas encore de date de sortie.

La mise à jour PS5 de GTAV repoussée à mars

Une mise à jour de nouvelle génération de Grand Theft Auto V était prévue sur la PS5 pour la fin de l’année 2021. La mise à jour a été retardée et est maintenant prévue pour mars 2022. Le jeu a fait l’objet d’une bande-annonce complète pendant le showcase qui a confirmé exactement ce que l’on pouvait attendre d’une mise à jour de nouvelle génération, comme de nouveaux visuels. La bande-annonce a confirmé que Grand Theft Auto Online bénéficiera également d’un coup de pouce — lorsque le jeu sera lancé sur PS5.

