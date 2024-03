Spider-Man 2 : Un patch dévoile des secrets de développement et un nouveau méchant

Marvel’s Spider-Man 2 a reçu un énorme patch qui a ajouté le New Game Plus, de nouveaux costumes et… plus que ce que Insomniac avait prévu. Les joueurs ont découvert un menu dans le jeu qui détaille l’arc complet d’un méchant nommé « Beetle Villain ».

La mise à jour a accidentellement laissé aux joueurs l’accès à un menu de développement, et Insomniac a averti les fans sur Twitter que l’utilisation de ce menu pourrait corrompre leurs sauvegardes et interrompre la progression des trophées. Cependant, cela n’a pas empêché certains joueurs de creuser pour découvrir ce qu’il y a là-dedans.

⚠️ We’re aware the latest game update may have inadvertently allowed access to a development game menu. There’s a hotfix on the way.

Please note that using this menu could corrupt your saves and trophy progress.

There is no risk associated with playing the game as intended.

—Insomniac Games (@insomniacgames) March 7, 2024