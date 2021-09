Le SoC Exynos 1080 de Samsung alimentera le Vivo X70 Pro

Vivo vient peut-être d’annoncer la conception de sa propre puce d’imagerie interne (que nous pourrions la voir dans un proche avenir), mais la puissance derrière le prochain Vivo X70 Pro vient d’être révélée — et ce n’est autre que le processeur Exynos 1080 de Samsung.

Ce n’est pas une grande surprise, car deux des prédécesseurs de la série de l’année dernière (le Vivo X60 et le Vivo X60 Pro) possédaient également la même puce Exynos en Asie, tandis qu’un homologue équipé d’un Snapdragon 870 était vendu à l’international. Il est possible que cette version haut de gamme du Vivo X70 Pro, celle qui porte le Exynos 1080, soit également limitée à la Chine, mais cela reste à voir.

La révélation est venue par une certification sur le site de la TENAA remarquée par SamMobile aujourd’hui.

LeExynos 1080 gravé sur le processus de fabrication de 5 nm se situe au sommet de la gamme des processeurs Samsung haut de gamme, avec 8 cœurs de traitement : 1 ARM Cortex-A78 à 2,84 GHz, 3 ARM Cortex-A78 à 2,6 GHz, et 4 ARM Cortex-A55 à 2 GHz. La plupart de ces cœurs battent en fait le Snapdragon 888 en cycles d’horloge, bien que les chipsets concurrents aient le même nombre de cœurs.

Le Exynos 1080 est doté d’un modem 5G intégré prenant en charge les ondes millimétriques et la connectivité sub-GHz, ainsi que du Wi-Fi 6, du GPS et d’une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go. Il peut également gérer l’enregistrement vidéo jusqu’à 4K à 60 fps, ainsi qu’un capteur photo de 200 mégapixels (que Samsung a d’ailleurs annoncé il y a quelques jours).

Des prouesses sur la photo ?

Alors que le chipset du Vivo X70 Pro (et peut-être le X70/X70 Pro+, bien que nous ne le sachions pas encore) est le même que celui qui a alimenté le Vivo X60/X60 Pro de l’année dernière, le X70 Pro ne vient pas sans grandes améliorations.

Tout d’abord, le circuit d’imagerie V1, nouvellement annoncé par Vivo, devrait faire ses débuts dans la série Vivo X70, pour une meilleure expérience utilisateur lorsqu’il s’agit d’applications d’imagerie (comme la photographie). L’écran devrait être une dalle Super AMOLED E5 de 6,56 pouces fabriquée par Samsung, prenant en charge la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et la résolution full HD+. Un capteur d’empreintes digitales moderne sous l’écran fait également partie du package.

La prise en charge d’un capteur de 200 mégapixels

Bien que le Exynos 1080 prenne en charge la photographie à 200 mégapixels, le X70 Pro sera un peu plus modeste avec un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un capteur ultra-large et d’un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique 2x, et d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom 5x. La caméra frontale sera dotée d’un capteur de 32 mégapixels.

La mémoire vive et le stockage devraient être proposés dans des variantes de 8 et 12 Go de RAM, et 128 Go ou 256 Go de stockage interne. En ce qui concerne sa puissance, le X70 Pro sera livré avec une charge rapide de 44W et une batterie d’une capacité de 4 500 mAh.

L’ensemble de la série Vivo X70 va officiellement être annoncé lors d’un livestream mondial basé en Chine dans quelques jours seulement, à savoir le 9 septembre.