Une mise à jour de la Galaxy Watch 4 améliore l’utilisation de la lunette tactile

Pendant un certain temps, les smartwatches de Samsung ont été définies par un contrôle physique unique que certains considéraient comme plus utile que la couronne numérique de l’Apple Watch. Cependant, récemment la bague rotative caractéristique de la Galaxy Watch est passée au second plan, n’apparaissant que sur certains modèles « Classic ». Pour la plupart des modèles, Samsung a opté pour une lunette tactile « virtuelle » qui s’appuie sur des zones sensibles au toucher autour du bord de l’écran. Malheureusement, la mise en œuvre de la Galaxy Watch 4 était apparemment boguée, mais, heureusement, Samsung vient d’apporter un correctif.

Dévoilées il y a moins d’un mois, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic ont fait une si bonne première impression qu’elles ont instantanément intégré le top des meilleures smartwatches pour 2021, améliorant leurs prédécesseures déjà appréciées et alimentées par Tizen, à la fois d’un point de vue matériel et surtout logiciel.

Wear OS est sans doute le plus grand ajout aux alternatives populaires de Samsung à l’Apple Watch cette année, mais comme tout logiciel subissant une refonte drastique dans le but de se réinventer, il n’est certainement pas parfait.

Il ne faut donc pas s’étonner qu’une mise à jour assez importante soit actuellement diffusée aux utilisateurs (sélectionnés) de la Galaxy Watch 4, avec un accent sur la « stabilité et la fiabilité du système ». Outre le fait qu’elle vise vaguement à améliorer ces deux aspects clés de l’expérience utilisateur globale, la révision du système d’exploitation d’environ 160 Mo a également un deuxième objectif très spécifique et peut-être même plus important.

Techniquement, bien sûr, l’amélioration de la « convivialité » de la fonctionnalité de lunette tactile est l’objectif principal de cette nouvelle mise à jour logicielle, qui, fait intéressant, semble être conçue exclusivement pour les propriétaires de la variante moins chère et plus sportive de la Galaxy Watch 4.

Pas encore pour la Galaxy Watch 4 Classic

Pour une raison quelconque, la Galaxy Watch 4 Classic, plus chère et plus haut de gamme, ne bénéficie pas de ces améliorations over-the-air (du moins pas encore), ce qui pourrait suggérer que les problèmes de lunette tactile rencontrés jusqu’à présent par les premiers utilisateurs de la Galaxy Watch 4 ont quelque chose à voir avec la combinaison spécifique de logiciels et de matériel de ce modèle plutôt qu’avec l’exécution de Wear OS 3 de Samsung.

Quelle que soit la nature des problèmes, des Redditors affirment que la fonction de lunette tactile fonctionne en effet nettement mieux après l’installation de la dernière mise à jour sur la Galaxy Watch 4, donc si vous en avez la possibilité, vous devriez certainement faire la même chose.

À moins que vous n’ayez pas encore acheté la Galaxy Watch 4, auquel cas vous devriez envisager de l’acheter. Pas nécessairement à cause de cette mise à jour particulière, mais parce que l’appareil pourrait bien être la meilleure smartwatch Android dans sa catégorie de prix (moins de 300 euros).