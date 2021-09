Twitter teste les réactions aux emojis pour les tweets

« Bien que la “frustration” et la “colère” soient également des émotions courantes que les gens ressentent en lisant des tweets, et que certaines personnes souhaitent exprimer leur désaccord avec des tweets, nous ne les intégrons pas comme réactions emoji pour le moment », a déclaré Twitter.

Plusieurs mois après avoir lancé les réactions des emojis dans les messages directs (DM), Twitter a été aperçu en train de travailler sur la possibilité de laisser les utilisateurs réagir aux tweets en utilisant des emojis et aux Fleets. Bien que nous sachions tous ce qu’il est advenu des Fleets , la société a travaillé sur les réactions par des emojis et a commencé à tester la fonctionnalité avec des utilisateurs en Turquie.