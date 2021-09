Apple va développer l’Apple Car de manière indépendante pour éviter les retards

by

by

Apple travaille depuis un certain temps sur un véhicule électrique à conduite autonome et, après avoir échoué à trouver un constructeur automobile établi avec qui le développer, la rumeur veut que le géant de Cupertino ait décidé de faire cavalier seul.

Des sources s’adressant au Maeil Economic Daily affirment que Apple a d’abord créé une unité de recherche et développement pour le matériel d’Apple Car en 2014. Deux ans plus tard, en 2016, elle a rencontré quelques difficultés et a décidé de chercher un partenaire approprié.

Depuis, Apple a discuté avec Toyota et Nissan, ainsi qu’avec BMW et Hyundai. Le développement de logiciels s’est poursuivi tout au long de ces discussions, bien que l’unité de développement de matériel d’Apple soit censée avoir cessé de travailler presque complètement.

Aujourd’hui, après avoir échoué à trouver un partenaire approprié à temps, des sources affirment qu’Apple a décidé de développer le véhicule électrique par ses propres moyens. Pour ce faire, elle a redémarré l’ensemble de ses efforts internes en matière de matériel. Apple est maintenant en train de sélectionner les fournisseurs de pièces finales pour le projet, selon les mêmes sources.

La principale raison de la décision de faire cavalier seul serait les innombrables retards qu’Apple a connus. Certains constructeurs sont réticents à devenir un sous-traitant d’Apple, comme Foxconn, tandis que d’autres préfèrent simplement se concentrer sur leurs propres efforts.

Un lancement dans quelques années

Apple n’a pas parlé publiquement en détail de son mystérieux projet Apple Car. Selon certains rapports, la société vise à produire en série le véhicule en 2024, mais Bloomberg affirme que le projet est éloigné d’au moins une demi-décennie. Plus récemment, le projet de véhicule électrique d’Apple a perdu Doug Field, qui était le vice-président des projets spéciaux d’Apple. Field passe chez Ford, où il deviendra le directeur des technologies avancées de la société.

Selon les dernière informations, l’utilisation par la société de lignes épurées dans d’autres produits pourrait être appliquée au véhicule. Il pourrait également avoir des portes à larges battants qui suppriment le besoin d’un pilier de porte central permanent, ce qui peut rendre les ouvertures plus grandes. Puisque le véhicule est doté d’un système d’autopilotage, cela pourrait modifier le design général du véhicule et entraîner des aménagements plus radicaux, car il y aurait moins besoin de sièges conventionnels.