Transférer les discussions WhatsApp d’Android à iOS sera bientôt une réalité

Nous savions depuis un certain temps que WhatsApp prévoyait de rendre la transition d’un iPhone à Android et vice-versa beaucoup plus facile, et il semble maintenant que la société est très susceptible de terminer le déploiement de telles capacités.

Le service appartenant à Facebook a initialement publié un outil pour migrer l’historique des discussions de l’iPhone aux smartphones Samsung Galaxy il y a quelques semaines, et maintenant WABetaInfo a découvert qu’une fonctionnalité pour passer d’Android à l’iPhone est également en préparation dans WhatsApp.

Cependant, pour le moment il n’y a pas d’information sur la date à laquelle cette option de transfert de l’historique des discussions vers les appareils d’Apple pourrait être mise en ligne pour les utilisateurs, mais étant donné qu’elle est déjà en version bêta, cela ne devrait pas prendre trop de temps avant que cela se produise de toute façon.

WhatsApp admet que c’est l’une des demandes de fonctionnalités les plus populaires, bien que la société n’ait pas fourni de calendrier pour partager les détails du timing avec les utilisateurs.

« L’une des fonctionnalités les plus demandées que nous avons eues est de rendre possible le transfert de l’historique des discussions d’un système d’exploitation à un autre lors d’un changement de smartphones. Nous avons travaillé d’arrache-pied avec les fabricants de systèmes d’exploitation et d’appareils pour mettre en place cette fonctionnalité de manière sûre et fiable », a déclaré la société.

Toujours en cours

Pour transférer les discussions de l’iPhone vers Android, les utilisateurs doivent coupler les deux appareils à l’aide d’un câble. Il sera donc intéressant de voir si tout fonctionne de la même manière dans l’autre sens.

« Lorsque vous configurez un nouvel appareil, vous aurez la possibilité de transférer en toute sécurité vos discussions de votre ancien appareil vers le nouveau. Ce processus nécessitera un câble USB-C vers Lightning », indique WhatsApp à propos de la méthode de transfert des discussions de l’iPhone vers Android.

Très probablement, seules certaines versions d’Android seront prises en charge par la nouvelle fonctionnalité. Et contrairement à l’outil actuel de migration des chats d’iOS vers Android, la fonctionnalité Android vers iOS ne devrait pas être limitée aux smartphones Samsung.