La série Vivo X70 met une fois de plus l’accent sur la photographie

Comme tout autre grand acteur sur le marché des smartphones, Vivo dispose d’un certain nombre de familles d’appareils destinés à différents publics. Depuis l’année dernière, la série Vivo X a fait les gros titres dans le domaine de la photographie mobile, notamment grâce à son système unique et étrange de cardan miniature. Un peu moins d’un an après avoir lancé la série Vivo X60, l’une des cinq plus grandes marques de smartphones au monde présente ses nouveaux smartphones avec quelques nouvelles astuces de photographie dans sa manche tout en conservant un détail marketing important.

Vivo célèbre son partenariat avec l’expert en objectifs Zeiss en ajoutant quatre effets bokeh différents influencés par les objectifs Zeiss aux appareils photo des nouveaux smartphones de la série Vivo X70. Cette innovation et d’autres innovations en matière d’appareils photo, notamment un stabilisateur à cardan mis à jour sur les nouveaux smartphones, visent à essayer de « combler le fossé entre la photographie mobile et la photographie professionnelle », selon Vivo.

La gamme comprend trois modèles, le X70, le X70 Pro et le X70 Pro+, et voici de quoi il s’agit. Bien qu’ils soient très différents en termes de spécifications et de capacités, les trois modèles Vivo X70 portent toujours la même marque ZEISS T*, qui fait référence au revêtement spécial connu pour réduire la réflectivité, les images fantômes et autres artefacts d’image indésirables.

Vivo X70 Pro+

Le X70 Pro+ est le modèle le plus haut de la nouvelle gamme de Vivo et possède les spécifications d’appareil photo les plus impressionnantes. L’appareil photo principal est un capteur Samsung ISOCELL GN1 de 50 mégapixels et 1/1,3 pouce, et il est rejoint par un capteur photo grand-angle de 48 mégapixels, plus un capteur photo de 12 mégapixels et un autre de 8 mégapixels. Il utilise un nouveau cardan à 360 degrés pour la stabilité, ainsi qu’un nouveau processeur d’imagerie conçu par Vivo qui utilise l’intelligence artificielle pour réduire le bruit et aider à la stabilisation.

Et ce bokeh ? Il existe quatre modes différents : Biotar pour le style de bokeh « tourbillonnant » de Zeiss, Distagon pour un look anamorphique, Sonnar pour un style plus crémeux et plus lisse, et Planar pour donner ce look bokeh classique à vos photos de portrait. Zeiss a coopéré avec Vivo à la fois sur le matériel et le logiciel de l’appareil photo. Ces modes s’ajoutent à plusieurs modes nocturnes différents, ainsi qu’à un mode Pro pour la vidéo.

Fabriqué en verre avec un panneau en céramique autour du module caméra, le X70 Pro+ dispose d’un processeur Snapdragon 888+ de Qualcomm et d’un écran de 6,78 pouces avec une densité de 517 pixels par pouce et une résolution WQHD. La batterie a une capacité de 4 500 mAh et supporte à la fois la charge rapide filaire de 55 watts de Vivo et une nouvelle fonction de charge sans fil de 50W qu’elle dit être compatible avec les chargeurs sans fil Qi. Il s’agit également du premier smartphone Vivo à présenter un indice de résistance à l’eau IP68.

Vivo X70 et X70 Pro

Au milieu de la gamme se trouve le X70 Pro, qui possède également un capteur photo principal de 50 mégapixels, mais qui est rejoint par un capteur photo grand-angle de 12 mégapixels, ainsi que par les mêmes capteurs photo de 12 mégapixels et 8 mégapixels que le X70 Pro+. La stabilisation par cardan reste également présente, mais elle est répertoriée en version 3.0 dans le communiqué de presse, et non en version 360 degrés sur le X70 Pro+. Vivo a utilisé la version 2.0 sur le X60 Pro et Pro+, ce qui suggère qu’il s’agit d’une mise à jour. La caméra dispose également d’une stabilisation d’image optique et électronique.

Le X70 dispose d’une configuration à trois caméras comprenant une caméra principale de 40 mégapixels, ainsi qu’une paire de caméras de 12 mégapixels. Cependant, il dispose toujours du même système de stabilisation que le X70 Pro, et ces deux smartphones ont tous les effets bokeh de Zeiss. Les deux smartphones utilisent le processeur Dimensity 1200 de MediaTek, et ont des écrans de 6,56 pouces avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz, en plus d’utiliser le système de charge rapide de 44W de Vivo.

Enfin, les trois smartphones sont dotés de la dernière surcouche FunTouch OS 12 de Vivo.

Prix et disponibilité

Vivo a lentement sorti un plus grand nombre de ses smartphones en dehors de la Chine. La série X70 devrait être lancée sur divers marchés, notamment en Inde, à Taïwan et au Moyen-Orient.

Lancés avec une date d’expédition le 17 septembre en Chine, les smartphones s’affichent avec des prix de 3 999 RMB (525 €) pour le Vivo X70, 4 799 RMB (630 €) pour le Vivo X70 Pro, et 5 999 RMB (790 €) pour le Vivo X70 Pro+.