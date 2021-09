Les rumeurs sur l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro révèlent des options de stockage et coloris

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro ont été assez largement discutés avant leur annonce la semaine prochaine, mais un certain mystère entoure encore les options de stockage et les coloris qu’Apple a prévus. Une nouvelle fuite vise à éclaircir ce point.

91Mobiles affirme avoir repéré un listing de vente pour la série d’iPhone 13 sur un site d’e-commerce ukrainien qui liste plusieurs options de couleur et de stockage pour chacun des quatre modèles d’iPhone 13 prévus.

Avant de poursuivre, assurez-vous de prendre tout ce qui suit avec des pincettes. Alors que les options de couleur pour tous les modèles semblent assez réalistes et conformes aux récentes rumeurs, il pourrait manquer quelques options de stockage : un iPhone 13 mini de 256 Go, un iPhone 13 de 64 Go, un iPhone 13 Pro de 512 Go et un iPhone 13 Pro Max de 128 Go.

iPhone 13 mini

Les options de stockage listées pour l’iPhone 13 mini sont les suivantes :

64 Go

128 Go

Les couleurs de l’iPhone 13 mini sont les suivantes :

Noir

Bleu

Violet

Rose

Blanc

PRODUCT (Red)

iPhone 13

Les configurations de stockage suivantes de l’iPhone 13 sont répertoriées :

128 Go

256 Go

Les couleurs suivantes de l’iPhone 13 listées sont :

Noir

Bleu

Violet

Rose

Blanc

PRODUCT (Red)

iPhone 13 Pro

L’iPhone 13 Pro est listé avec ces choix de stockage :

128 Go

256 Go

L’iPhone 13 Pro est listé avec ces choix de couleurs :

Noir

Argent

Or

Bronze

iPhone 13 Pro Max

L’iPhone 13 Pro Max d’Apple pourrait être disponible avec ces capacités de stockage :

256 Go

512 Go

L’iPhone 13 Pro Max d’Apple pourrait être disponible dans ces coloris :

Noir

Argent

Or

Bronze

Que faut-il attendre d’autre de la série d’iPhone 13 ?

Les configurations de stockage susmentionnées seront accompagnées du nouveau processeur Apple A15 Bionic. Le tout nouveau chipset d’Apple devrait être annoncé en même temps que les modèles d’iPhone 13 et devrait être construit sur un processus de production amélioré à 5 nanomètres, ce qui signifie qu’il sera plus efficace que le A14 Bionic.

Visuellement, les nouveaux smartphones subiront également un léger lifting. Le changement le plus important concerne sans doute les écrans, qui devraient bénéficier d’une encoche plus petite pour la première fois depuis l’annonce de l’iPhone X d’Apple en 2017.

Les caméras arrière subissent également un réel changement. Les triples caméras des iPhone 13 Pro et Pro Max seront encore plus grandes, tandis que celles qui se trouvent sur les iPhone 13 et 13 mini de base adopteront une nouvelle disposition diagonale.

Tout cela signifie que les clients devraient rapidement être en mesure de reconnaître les nouveaux appareils. Cela explique également la décision d’Apple de ne pas utiliser le design de l’iPhone 12S, les mises à jour « S » n’impliquant généralement aucun changement physique.

Combien coûtera l’iPhone 13 et quand sera-t-il commercialisé ?

Des rumeurs de potentielle augmentation des prix ont circulé ces dernières semaines, mais les informations les plus récentes suggèrent qu’Apple souhaite maintenir les prix actuels de l’iPhone. Dans cette optique, les prix de la série d’iPhone 13 pourraient être les suivants :

699 dollars pour l’iPhone 13 mini

799 dollars pour l’iPhone 13

999 dollars pour l’iPhone 13 Pro

1099 dollars pour l’iPhone 13 Pro Max

Si vous espérez mettre la main sur l’un de ces nouveaux appareils, prenez note des dates suivantes. Elles ne sont pas encore officielles, mais il est presque certain que ce sont les dates qu’Apple choisira pour son cycle de sortie de l’iPhone 13.

Précommandes de l’iPhone 13 – 17 septembre

Date de sortie de l’iPhone 13 – 24 septembre

Cette date fait suite à l’annonce faite le 14 septembre lors d’un événement virtuel intitulé « California Streaming », selon laquelle Apple diffusera des contenus depuis son siège de Cupertino. En plus de la série d’iPhone 13, attendez-vous à voir l’Apple Watch Series 7, les AirPods 3, l’iPad 9 et l’iPad mini 6.