Le teaser du Google Pixel 6 donne un premier aperçu du smartphone

Google a publié une nouvelle bande-annonce de teasing pour son futur Pixel 6 qui comprend plusieurs plans du smartphone utilisé dans le monde réel. La séquence arrive un peu plus d’un mois après que Google ait publié ses premières images officielles du prochain appareil, qui se limitaient à des rendus plutôt qu’à des photographies réelles.

Sur sa page Instagram, Google a également teasé le smartphone dans une publication qui pourrait donner quelques indices sur le moment où son lancement officiel pourrait avoir lieu au-delà de « cet automne ».

Google a déclaré que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront présentés au cours de l’automne. Mais il s’agit d’une période de trois mois qui comprend les mois de juillet, août et septembre et qui est trop large pour nous donner des informations utiles. Néanmoins, la société pourrait nous avoir donné un indice plus précis lorsqu’elle a publié des images du Pixel 6 sur le compte Instagram officiel Made by Google.

L’image montre le nouveau design Material You que Google introduit cette année avec Android 12. Le smartphone est affiché dans différents coloris avec différentes horloges et autres widgets sur les différents écrans du Pixel. Comme le souligne Android Police, les widgets d’horloge dans ces images indiquent la date du « 19 mar ». Et oui, le 19 octobre tombe un mardi. C’est un peu plus tard que lorsque Google a annoncé le Pixel 5 l’année dernière (30 septembre), mais c’est certainement la bonne fourchette.

Donc, si Google a décidé de nous laisser un indice, nous pourrions voir le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro officiellement présentés le 19 octobre. Cette date a déjà surgi comme une potentielle date d’annonce, bien que tout ce que Google confirmera est une sortie à l’automne avec le 28 octobre comme une date de lancement possible pour les deux nouveaux modèles phares de Google.

Un Pixel 6 très attendu ?

Google s’attend à ce que le lancement du Pixel de cette année dépasse tout ce qui l’a précédé, en particulier avec le Pixel 6 Pro qui donne aux consommateurs la possibilité d’acheter un modèle Pixel premium pour la première fois depuis le lancement du Pixel 4 XL en octobre 2019. Google aurait demandé aux fournisseurs de préparer 50 % de capacités de production supplémentaires pour la gamme Pixel 6 par rapport à 2019. Cette dernière était la dernière année où Google a sorti deux modèles phares Pixel la même année.

Selon les rumeurs, le Pixel 6 est doté d’un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une résolution de 2 340 x 1 080 pixels, et un ratio 19.5 : 9. Sous le capot se trouve la puce Google Tensor de 5 nm avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage. Le réseau de caméras à l’arrière comprend un capteur principal de 50 mégapixels, et un capteur ultra-large de 12 mégapixels. Une caméra frontale de 12 mégapixels en façade est de la partie. Le Pixel 6 comprendra un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et une batterie d’une capacité de 4 614 mAh. Il y a une protection IP68 contre la poussière et l’eau, et Android 12 est préinstallé.

Le Pixel 6 Pro arborera un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 3 120 x 1 440 pixels pour un ratio 19.5 : 9. Il sera également alimenté par la puce Tensor de Google et devrait inclure 12 Go de mémoire vive avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage. À l’arrière, on retrouvera un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels et un capteur ultra-large de 12 mégapixels. La plus grande batterie n’ayant jamais alimenté un Pixel d’une capacité de 5 000 mAh devrait être incluse. La norme IP68 protège le smartphone de la poussière et de l’eau, et Android 12 est préinstallé.