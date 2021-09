Motorola montre une fonction « Space Charging », une recharge par ondes radio

La Motorola Space Charging est la toute dernière technologie à démontrer l’utilisation de la recharge par ondes radio pour les smartphones. Cette méthode de chargement de la batterie d’un smartphone va au-delà de ce que nous avons vu en matière de chargement filaire rapide, au-delà de la façon la plus cool de charger actuellement avec le chargement sans fil (norme Qi). Il s’agit d’une recharge à distance !

La station elle-même (ou le prototype montré dans la vidéo, du moins) ressemble à un routeur Wi-Fi — un rectangle en plastique gris sur un support avec des lumières clignotantes sur le côté et un logo Motorola au milieu.

Motorola appelle sa technologie « Space Charging », et elle semble être prête à être testée en coulisses. On ne sait pas encore quand cette technologie sera disponible pour le grand public, mais elle est suffisamment avancée pour que l’on puisse voir cette semaine ce qui semble être une véritable démonstration de recharge à distance.

La preview de Motorola est apparue cette semaine sur Weibo avec quelques caractéristiques énumérées. Cette technologie de recharge spatiale peut être utilisée dans un rayon d’un mètre* et peut recharger jusqu’à deux smartphones en même temps. Motorola a suggéré qu’ils sont prêts à charger jusqu’à quatre smartphones en même temps dans un rayon de 3 mètres.

On ne sait pas si elle peut recharger plusieurs appareils à cette distance, et il semble que le taux de charge maximal soit de 5 W. Il s’agit d’un taux dérisoire par rapport aux autres chargeurs sans fil du marché, qui dépassent 15 W, même pour les modèles abordables ; bien sûr, ceux-ci ne se chargent que si les appareils sont placés directement au-dessus du chargeur. Il est beaucoup plus facile, même si c’est plus lent, d’avoir une station au centre d’une pièce pour recharger un smartphone dans une poche ou à la main.

Des technologies pas encore prête

Motorola a suggéré qu’ils sont capables de charger à travers des obstructions de toutes sortes, et arrête la charge dans une zone ciblée si un corps humain est détecté. Cela pourrait signifier que la recharge avec cette technologie nécessite une quantité importante de tests avant d’être prête pour le public — tout comme la recharge sans fil a nécessité une longue période de tests avant d’être mise à la disposition des utilisateurs quotidiens.

La première grande entreprise à présenter ce type de technologie dans un smartphone a été Xiaomi. La technologie Xiaomi Mi Air Charge est apparue en janvier 2021 avec une présentation ressemblant à un concept. Cette technologie a été qualifiée d’expérimentale à l’époque, et Xiaomi n’a pas communiqué la date à laquelle elle serait disponible pour le public.

Toutes ces technologies semblent encore loin d’être prêtes à être commercialisées, mais au moins elles sont sur la voie.