Les rendus non officiels du Surface Duo 2 montrent un design moderne

À ce jour, il y a des signes que le Surface Duo 2 serait livré avec le processeur de dernière génération, ainsi qu’avec des composants internes haut de gamme, y compris davantage de RAM, une meilleure caméra composée de multiples capteurs (probablement 3), et plus encore. Il s’agit clairement d’une refonte bienvenue dont le Surface Duo a vraiment besoin, en particulier parce qu’en fin de compte, cet appareil Android à double écran est censé être un monstre à tous égards.

L’un des rendus montre un gros plan de la potentielle bosse de la caméra du Surface Duo 2, qui est l’élément de conception le plus controversé de l’appareil. Il semble que la bosse empêchera le Surface Duo 2 de se retourner complètement et de reposer à plat. La bosse empêche également l’appareil d’être posé à plat sur une table ou une surface. Il s’agit d’un problème courant sur les smartphones, mais qui ne concerne pas le Surface Duo original.

Bien que je ne vais pas trop discuter de ce que les yeux peuvent déjà voir, les rendus du Surface Duo 2 sont absolument alléchants, et je ne peux qu’espérer que Microsoft finisse par adopter cette idée et opter pour un design proche de ce design.