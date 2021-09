Le lancement d’Android 12 est imminent, voila la 5e bêta

Si on prend au mot Google, vous pouvez vous attendre à ce qu’Android 12 arrive dans les 2-3 prochaines semaines au plus tard. Espérons que nous aurons une idée claire de la date de sortie du nouveau Pixel 6 d’ici là.

Cela dit, le moyen le plus simple de l’obtenir sur votre Pixel est de vous rendre sur cette page . Cependant, après le succès de la bêta l’année dernière avec Android 11, la bêta d’Android 12 a une énorme liste d’appareils pris en charge. Voici les smartphones compatibles à ce jour, mais n’oubliez pas que tous ne proposent pas la 5e bêta. Vous pouvez en savoir plus en cliquant ici .