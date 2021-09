Windows 11 sera accompagné d’une application Photos profondément remaniée

Alors que Microsoft s’apprête à lancer la version publique de Windows 11 à partir du 5 octobre, Panos Panay, directeur des produits de l’entreprise, a présenté les nouvelles fonctionnalités à venir et le nouveau look de diverses applications système. Panay a présenté la nouvelle application Paint qui sera présente dans Windows 11 il y a quelques semaines. Et maintenant, il a partagé un premier aperçu de la nouvelle application Photos dans Windows 11.

Panay a récemment partagé un tweet accompagné d’une courte vidéo qui montre la nouvelle application Photos qui sera disponible dans Windows 11. Dans la vidéo, le dirigeant de Microsoft a montré certains des changements de conception importants de la nouvelle application Photos. Vous pouvez consulter le tweet ci-dessous.

Comme vous pouvez le constater, la nouvelle application Photos est beaucoup plus propre et sophistiquée que l’actuelle application de Windows 10. Contrairement à l’actuelle application Photos, lorsque vous ouvrez une image sur la nouvelle version, elle affiche l’image seule, sans les outils et options supplémentaires. Mais, dès que vous passez le pointeur de la souris sur l’image, les interfaces utilisateur supplémentaires s’affichent.

Celles-ci comprennent un nouveau carrousel en bas qui affiche toutes vos images. Vous pouvez également sélectionner plusieurs images dans la barre inférieure et la nouvelle application Photos les affichera simultanément dans la même fenêtre.

Pumped to share another #Windows11 first look with you—the beautifully redesigned #PhotosApp is coming soon to #WindowsInsiders pic.twitter.com/hraNJAo9iF —Panos Panay (@panos_panay) September 7, 2021

De plus, au lieu de la barre d’outils statique en haut de l’actuelle application Photos, la nouvelle version ajoute une barre d’outils flottante avec plus d’options en haut au centre. Il existe également un nouveau bouton d’information qui permet d’afficher tous les détails d’une image en un seul clic. En outre, si une image contient des informations de géolocalisation, la nouvelle application Photos affichera l’emplacement sur une petite carte à droite de l’image.

Bientôt disponible aux Insiders

En ce qui concerne la disponibilité de la nouvelle application Photos, Panay indique qu’elle sera bientôt disponible pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider. Cependant, les Insiders attendent toujours l’application Paint remaniée qui a été présentée précédemment. Nous pouvons donc nous attendre à ce que Microsoft fournisse les deux applications remaniées dans une future mise à jour du canal Dev de Windows Insiders.

« La mise à niveau gratuite vers Windows 11 commence le 5 octobre et sera échelonnée et mesurée en mettant l’accent sur la qualité. Suite aux formidables enseignements tirés de Windows 10, nous voulons nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience possible », a expliqué Microsoft dans une annonce récente.