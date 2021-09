Voici les lunettes intelligentes de Facebook et Ray-Ban avant le lancement

Facebook parle de son projet de lunettes connectées depuis un certain temps, et de plus amples détails sont finalement apparus au début de cette année. Nous savions que Ray-Ban (groupe Luxottica) était impliqué et que les lunettes seraient « connectées ».

Aujourd’hui, Facebook et Ray-Ban doivent annoncer leur collaboration en matière de lunettes connectées, et Evan Blass a posté une tonne de présumées photos de la gamme de produits. Les lunettes s’appellent Ray-Ban Stories, et à part la boîte, il semble que la marque Facebook n’apparaisse nulle part sur le produit.

Les images de @evleaks comprennent trois styles de montures distincts — Wayfarer, Round et Meteor — et ils semblent tous assez proches des designs classiques de Ray-Ban. Bien sûr, la différence est la présence de deux caméras par les charnières de chaque côté. Il y a également un bouton en haut de la tempe droite, qui pourrait potentiellement être utilisé pour faire fonctionner les caméras.

En effet, chaque monture comporte également une caméra montée en haut à gauche et en haut à droite au-dessus des verres. Les spécifications de ces caméras ne sont pas claires pour le moment. Les lunettes sont également livrées dans un étui, avec ce qui semble être un câble de chargement. Cela suggère que les lunettes sont équipées de batteries pour alimenter les caméras et d’une connectivité intelligente pour relayer les images vers un smartphone. Le matériel nécessaire pourrait être stocké dans la monture plus épaisse des lunettes.

Facebook est resté assez vague sur les fonctionnalités des lunettes intelligentes.

Pas de fonctionnalités AR

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déjà déclaré à propos de ces lunettes qu’elles « ont le facteur de forme emblématique de [Ray-Ban], et qu’elles vous permettent de faire des choses très intéressantes ».

Cependant, elles ne sont pas dotées d’écrans pour la fonctionnalité AR, donc nous sommes toujours dans l’ignorance de ce que ces choses pourraient être. Zuckerberg a déclaré que le produit fait partie du « voyage de l’entreprise vers des lunettes de réalité augmentée complètes à l’avenir », et des lunettes AR plus avancées sont également en préparation.

Pour l’instant, ces photos ne montrent pas vraiment si Facebook a dépassé les capacités des premières Spectacles de Snap, si ce n’est en fabriquant des lunettes qui ressemblent à des Ray-Bans ordinaires, bien sûr.