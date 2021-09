Microsoft lance Start, un fil d’actualités personnalisé

L’un des comportements en ligne qui a augmenté au cours de l’année écoulée est que les gens suivent de près l’actualité, principalement par le biais des réseaux sociaux. Mais, il est parfois difficile de passer au crible tout le contenu que l’on y trouve, aussi est-il préférable de recourir à des agrégateurs de news. Microsoft se joint maintenant à la fête en lançant son nouveau produit.

Si les moyens de se tenir au courant des dernières nouvelles ne manquent pas. Microsoft veut vous rappeler qu’elle peut vous apporter les nouvelles avec l’introduction de Microsoft Start. Cet outil utile fusionne le flux MSN et Microsoft Actualités en un seul. Avec l’arrivée imminente de Windows 11, Microsoft cherche à donner une nouvelle image à ses efforts d’information avec une nouvelle page d’accueil appelée Microsoft Start.

Microsoft inclut plus de 1 000 éditeurs dans Microsoft Start. Comme c’est généralement le cas avec ce genre de services, l’entreprise utilise l’IA et l’apprentissage automatique pour trier les informations et montrer aux gens les histoires qu’elle pense être les plus intéressantes pour eux. La société a également indiqué qu’une certaine modération humaine était impliquée, sans toutefois être plus précise.

Vous verrez les résultats sportifs, les actualités, la météo et les recommandations personnalisées dans Microsoft Start, ce qui signifie que vous pouvez obtenir un bon mélange d’informations qui s’appliquent chaque jour. Ce n’est pas nouveau, car de nombreux services offrent des informations analogues, mais ce qui rend cette fonctionnalité utile, c’est l’intégration avec Windows.

Pour obtenir des actualités personnalisées en fonction de vos centres d’intérêt, vous pouvez cliquer sur le bouton « Personnaliser », puis choisir parmi des catégories de haut niveau comme les actualités, le divertissement, les sports, la technologie, etc. ainsi que des catégories et des centres d’intérêt plus spécialisés et spécifiques. Lorsque vous voyez un article ou un éditeur sur votre flux, vous pouvez également lui donner un pouce vers le haut ou vers le bas ou réagir avec un emoji. En fait, plus vous interagissez avec votre flux, plus l’algorithme sera adapté à vos besoins.

Comment essayer Microsoft Start maintenant ?

Pour l’instant, vous pouvez jeter un coup d’œil au service depuis la plateforme Web et les applications. La version Web fonctionne dans tous les navigateurs Web modernes, vous n’êtes donc pas limité à Microsoft Edge. Cela dit, Edge inclut un flux Microsoft Start sur la page du nouvel onglet, ce qui en fait un élément clé du navigateur. Vous pouvez également l’essayer sur iPhone ou Android. Elle fera également partie des widgets de Windows 11 lorsque le système d’exploitation sera lancé.

Comme il s’agit d’un service gratuit, vous pouvez vous attendre à voir plusieurs publicités lorsque vous faites défiler votre flux. Elles sont signalées par un badge publicitaire vert pour éviter toute confusion. Ce qui peut prêter à confusion pour les utilisateurs, c’est que Microsoft n’abandonne pas MSN, un service analogue qui est un portail Web disposant également d’un flux d’actualités localisé. Microsoft Actualités n’existe plus, ce qui fait au moins un produit de moins à confondre.

Si vous souhaitez essayer Microsoft Start, il est disponible en ligne dès maintenant ou depuis les applications mobiles iOS et Android. Voyons si l’algorithme d’intelligence artificielle et la personnalisation peuvent rivaliser avec des produits comme Apple News, Google Actualités, Flipboard, etc.