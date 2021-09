Apple tiendra sa keynote pour l’iPhone 13 et la Apple Watch Series 7 le 14 septembre

Apple vient d’annoncer qu’elle organisera le prochain Apple Event le 14 septembre, où l’on s’attend à ce qu’elle annonce la toute nouvelle série de smartphones iPhone 13, potentiellement les nouveaux appareils MacBook Pro, de nouveaux iPad, l’Apple Watch Series 7, et les AirPods 3.

L’événement, qui porte le slogan « California streaming », sera un autre événement virtuel diffusé depuis l’Apple Park, dont la retransmission débutera à 19 heures, heure française.

L’événement est confirmé par l’invitation qui a déjà été envoyée à la presse, et Greg Joswiak, SVP du marketing chez Apple, a également posté un petit teaser vidéo, confirmant que l’événement aura lieu le 14 septembre.

Lors de l’Apple Event, la société devrait annoncer quatre nouveaux modèles d’iPhone 13, à savoir l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et le 13 Pro Max. La nouvelle série de smartphones sera apparemment de la même taille que l’iPhone 12, mais la caractéristique principale de certains modèles pourrait être des écrans à taux de rafraîchissement élevé, offrant enfin une technologie qui a été disponible sur de nombreux smartphones Android. Les nouveaux smartphones devraient également avoir des encoches plus petites et de meilleures caméras.

Une vidéo de Greg Joswiak, vice-président directeur du marketing mondial d’Apple, permet d’en savoir un peu plus. La vidéo se déroule à l’intérieur d’un logo Apple en réalité virtuelle, et à l’intérieur de l’Apple, vous pouvez voir le même horizon que celui de l’invitation statique. Mais finalement, la perspective se déplace vers le haut pour s’attarder sur les étoiles au-dessus. Cela pourrait suggérer que le nouvel iPhone pourrait avoir un mode astrophotographie, comme ce que Google a offert avec certains smartphones Pixel, ou qu’Apple discutera des fonctions de liaison satellite dont les rumeurs font état pour l’iPhone.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

Focus sur l’iPhone 13

Les nouveaux iPhone de la série 13 devraient être disponibles en précommande à partir du 17 septembre, selon les rumeurs, et devraient être disponibles en boutique à partir du 24 septembre. Le reste des appareils devrait suivre un calendrier de sortie analogue, bien qu’il puisse différer dans certaines régions, et cela pourrait encore changer.

Le prix des nouveaux appareils pourrait rester inchangé, bien que nous ayons entendu plusieurs rumeurs selon lesquelles Apple pourrait être contraint de l’augmenter très légèrement en raison de la pression exercée par la pénurie de puces qui touche de nombreuses entreprises dans le monde.

Apple devrait également lancer la smartwatch Apple Watch Series 7 et les écouteurs sans fil AirPods 3, ainsi que l’iPad mini avec un nouveau design et un nouvel écran. Selon les rumeurs, le MacBook Pro 14 et 16 pouces améliorés et les appareils Mac seront lancés lors d’un événement séparé, potentiellement plus tard ce mois-ci ou en octobre ou novembre.

Quelques critiques

L’événement arrive après quelques semaines difficiles pour Apple. La société a retardé des fonctions controversées de protection des enfants après des critiques intenses de la part d’experts en matière de confidentialité et de sécurité. Apple a annoncé un certain nombre de récents changements dans la politique de l’App Store, bien qu’ils ne répondent que légèrement aux préoccupations des développeurs.

Et avec la législation proposée dans plusieurs pays, l’examen réglementaire accru et le verdict imminent dans le procès Epic Games contre Apple, nous pourrions être au bord de profonds changements dans la façon dont Apple opère.