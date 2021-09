Apple brevette un futuriste iMac avec un design en verre incurvé

Les écrans incurvés sont devenus monnaie courante dans les moniteurs de nos jours, mais ce concept d’iMac va encore plus loin… Apple a déposé un brevet assez unique au début de l’année dernière. Certaines publications ont fait des rendus du potentiel produit, qui semble être un nouvel ordinateur iMac avec un design en verre incurvé et un tapis de souris et un clavier intégrés.

Le brevet a été accordé aujourd’hui, et il semble unique et audacieux, ce qui n’est pas quelque chose que nous verrions Apple faire pour une gamme aussi importante. L’iMac de 24 pouces a récemment reçu une mise à niveau majeure avec la puce M1 propre à Apple, et il est également devenu disponible dans un certain nombre de nouvelles couleurs et un design légèrement rafraîchi. Le prochain modèle de 32 pouces sera probablement doté d’une puce encore plus rapide et d’un design plus dépouillé, bien que tout cela ne soit que spéculation pour le moment.

Patently Apple note ce qui suit :

Aujourd’hui, l’Office américain des brevets et des marques a publié un brevet délivré par Apple qui concerne un iMac de bureau tout-en-un (AIO) de nouvelle génération fabriqué avec un châssis en verre continu. Le design est montré comme ayant un certain nombre de torsions avec des idées alternatives incluant un accessoire de bureau de forme analogue conçu pour un MacBook. Le brevet accordé par Apple couvre une nouvelle vision pour un futur iMac/ordinateur de bureau fabriqué avec un boîtier en verre qui comprend une surface continue définie par la partie supérieure, la partie inférieure et la partie de transition

Comme mentionné par Patently Apple, il y a une autre variante montrée dans les brevets qui révèle plus ou moins la même forme en général, mais au lieu d’agir comme un iMac, la société prévoit de le faire fonctionner comme un écran où un MacBook pourrait se connecter. Les brevets révèlent que ce modèle serait également pliable, ce qui signifie qu’il aurait la possibilité d’être rangé pour être facilement transportable. Cela permet d’imaginer un avenir où les gens seraient en mesure d’emporter un grand écran de MacBook avec eux partout où ils vont.

Un simple concept dans un brevet…

Yanko Design a créé plusieurs images de rendu de haute qualité et un GIF basé sur le brevet qui vient d’être accordé à Apple, montrant l’iMac dont on parle avec un design en verre incurvé. Les images montrent une courbe parfaite et plutôt large qui va sur le fond et sur la surface plane d’un bureau. Le fond logerait le clavier intégré et un pavé tactile.

Personnellement, le fait d’avoir un clavier intégré qui ne peut pas être retiré ou déplacé est une mauvaise conception ; tout le monde n’aime pas les claviers d’Apple, et je préférerais certainement avoir la possibilité d’en choisir un moi-même. Bien qu’Apple soit très stricte en ce qui concerne ses appareils et leur conception, je trouve qu’il est très peu probable que cela devienne un produit réel. Après tout, les brevets ne sont que cela, de vagues descriptions d’idées qui, souvent, ne se concrétisent jamais.